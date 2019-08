Hasselts centrummanager Christiaan Kastrop: “Ik wilde de fundamenten leggen en dat is mij gelukt." Lien Vande Kerkhof

23 augustus 2019

17u27 0 Hasselt Het nakende vertrek van Hasselts centrummanager Christiaan Kostrop deed de voorbije weken veel stof opwaaien. Hij zou tevergeefs de handdoek in de ring werpen, de vlucht vooruit nemen of zelfs ontslagen zijn door het stadsbestuur dat onder de druk van de centrumrellen bezweek. Maar niets is minder waar. “Ik ben niet aan de kant geschoven,” beweert de centrummanager stellig. “Er werd vanuit de Stad Hasselt zelf geopperd voor verlenging van mijn contract. Maar ik heb van bij de aanvang verkondigd dat dit een voorlopig project was. Ik wilde de fundamenten leggen voor het creëren een levendige binnenstad. En dat is mij gelukt.”

Over tips voor zijn opvolger moet christiaan even tobben. “Eigenlijk moet je vooral de ‘lul’ durven zijn. Mensen verwachten getover en hebben nauwelijks geduld. Maar er bestaat helaas geen knop die je kan indrukken om de leegstand in Hasselt weg te werken. Wat ik de persoon in kwestie wél kan meegeven: een structurele aanpak levert véél meer op dan een recordaantal ‘high fives’, al is de ‘output’ van dat laatste op korte termijn verdienstelijker en dus ook aantrekkelijker. Naast beschikken over een olifantenhuid moet mijn volger uiteraard ook kennis van zaken hebben: politieke en economische bagage is essentieel. Je moet goed kunnen samenwerken met de stadsdiensten én je moet begrijpen waarom eigenaars wel gek zouden zijn om hun huurprijzen zomaar te laten dalen. Mensen die zomaar roepen: ‘trek die huurprijzen toch naar omlaag,’ hebben het écht niet begrepen. Stenen eten geen brood, hé. Een pand of huis, zeker in een stadskern, boet nooit in waarde in. Wat je wel kan doen? Simpel: een goede samenwerking voltrekken met de eigenaar in kwestie.”

Kijketalages

Een goed voorbeeld daarvan is volgens Kastrop de 3D-vitrine. “We hebben de voorbije jaren enkele ‘kijketalages’ geïnstalleerd in leegstaande panden. We maakten daar visuele pareltjes van en combineerden verhalen over Hasselt met items en reclame van bepaalde handelaars. En of het de aandacht trok: mensen hielden nieuwsgierig halt en enkele van de panden in kwestie werden niet veel later verhuurd of zelfs verkocht. Een schitterende manier om eigenaars te laten nadenken over de bestemming van hun leegstaande eigendommen.”

Verbinden

Met de komst van de Blauwe Boulevard wacht Christaans opvolger alvast geen simpele uitdaging. “Maar dat de Quartier Bleu er komt staat buiten kijf: er is géén weg terug. Tijd dus om na te denken over hoe je een beleving maakt van de verbinding tussen beide stadsdelen. Onmogelijk is het niet: vanop het Molenpoortplein ben je binnen de minuut op de Blauwe Boulevard. Met wat innovativiteit kan je een heel eind komen. Over Winterland was ook jaren een discussie: het concept had een enorme aantrek maar hield tegelijkertijd het gros van de mensen weg uit de binnenstad. Terwijl er een hele simpele oplossing voor handen was: in plaats van al die toeristenbussen te laten stoppen op het Dusartplein suggereerde ik een halte te installeren naast brasserie de Century. Zo moésten mensen het historisch centrum wel doorkruisen. Die passage leverde een hele hoop extra shoppers op.”

Heilige huisjes slopen

Bij mijn aanstelling was het mijn bedoeling om enkele heilige huisjes te slopen: ‘zondag rustdag’ bijvoorbeeld. Ook zondagen evolueren mee met de tijd: vlaai eten in de zetel is voor veel mensen niet langer de bezegeling van de week. De erkenning van Hasselt als toeristisch centrum is dan ook een realisatie om fier op te zijn. Zo moeten handelaars bijvoorbeeld niet langer vrezen voor duurder personeel op de wekelijkse hoogdag.

Ik kijk tevreden terug op de voorbije twee jaar. Hasselt heeft zijn schietschijf nu gehad: tijd voor jong bloed met een nieuwe visie. Al wil ik nog graag toevoegen dat handelaars zelf ook verantwoordelijkheden hebben. Je moet ten allen tijden scherp blijven en vernieuwend zijn. Niemand krijgt het zomaar cadeau.”