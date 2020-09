Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) dwingt café Bierpunt maand deuren te sluiten na tweede corona-overtreding Giulia Latinne

02 september 2020

17u18 0 Hasselt Nog maar in juni tikte de politie van Hasselt op de vingers van Bierpunt-uitbater Paul Boa , of het is alweer zover. Na meldingen van cafégangers om vier uur ‘s nachts afgelopen weekend en een hoorzitting met burgemeester Steven Vandeput (N-VA) ligt het vonnis klaar: Bierpunt moet de volledige maand september de deuren sluiten.

In de nacht van zaterdag op zondag kloppen vier mannen aan bij Bierpunt-uitbater Paul Boa. Ze zoeken een plaats om uit te rusten na een nachtje stappen. Boa verleent zijn Bierpunt op de Zuivelmarkt en ruimt ondertussen het café met drie andere werknemers op. Ver voorbij 1 uur, het opgelegde sluitingsuur voor de horeca, zijn de mannen nog steeds in het café. De buurt maakt melding van de overtreding en niet veel later komt de politie van Hasselt ter plaatse. Ook het niet correct dragen van het mondmasker wordt genoteerd.

Het is niet de eerste keer dat de politie halt houdt bij Bierpunt. Zo organiseerde het café afgelopen juni nog de actie ‘shotjes voor één euro’ op de eerste dag dat de horeca opnieuw open mocht na de lockdown. Al snel leidde het initiatief tot een zatte, onveilige bijeenkomst die noodgedwongen stilgelegd werd om 22 uur.

Maar eventjes bleef het bij een waarschuwing. Volgens de burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) was de uitbater van Bierpunt echter op de hoogte van de gevolgen bij een tweede overtreding. Ondertussen blijft het café op de Zuivelmarkt nog zeker dicht tot eind september.