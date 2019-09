Hasselts burgemeester Steven Vandeput draagt geen tricolore sjerp: “Ben ik een ander mens omdat ik een lint draag?” N-VA wil komaf maken met de tricolore burgemeesterssjerp Dirk Selis

25 september 2019

12u08 0 Hasselt Het was de Hasseltse ambtenaren van ’t Scheep en politieke collega’s al een tijdje opgevallen. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is nog nooit gezien met zijn tricolore burgemeesterssjerp. N-VA wil van die driekleurige sjerp af. Omdat toeval in de politiek zelden bestaat, stelden wij hem de vraag.

“Conform artikel 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris is het dragen van het sjerp verplicht bij het voltrekken van een huwelijk ( In Hasselt voltrekt de schepen van Burgerlijke Stand alle huwelijken) of in het geval van oproer, kwaadwillige samenscholing of ernstige verstoring van de openbare orde. En dat is nog nooit voorgevallen, dus ik begrijp uw vraag niet”, zegt zijn kabinetschef Jan Wouters. “Hij moet die sjerp niet dragen hè. De burgemeester draag ook geen hoge hoed, is dat misschien ook een probleem?” Burgemeester Steven Vandeput zegt zelf tegen uiterlijk vertoon te zijn: “Tijdens mijn studententijd liep ik ook niet overal rond met mijn studentenlint. Ben ik een ander mens omdat ik een lint draag? Voor mij is de inhoud belangrijker dan de verpakking.”

Kleine Vlaamse Leeuw

N-VA wil komaf maken met de tricolore burgemeesterssjerp en wil ook de volgorde van de vlaggen aan de gemeentehuizen veranderen. Bij sommige Limburgse onderhandelaars is te horen dat de piste op tafel ligt, maar dat er geen eensgezindheid over bestaat en dat de piste zeker nog niet is afgeklopt. N-VA wil dat de huidige sjerpen van burgemeesters vervangen worden door exemplaren die duidelijk naar Vlaanderen verwijzen. Momenteel zijn die sjerpen in de Belgische driekleur met een kleine Vlaamse leeuw. N-VA wil van die driekleur af. Ook de volgorde van de vlaggen aan de gemeentehuizen zou N-VA graag willen veranderen. Nu is de volgorde: de Belgische vlag, de Vlaamse, de Europese, de vlag van de provincie en die van de gemeente. N-VA wil de Vlaamse leeuw een betere plaats geven. De piste zou naar verluidt op de onderhandelingstafel liggen, maar er bestaat nog geen consensus over. “Het is zeker nog niet afgeklopt”, klinkt het. Dat N-VA de tricolore sjerp wil zien verdwijnen, is zeker niet nieuw. Zo kwam er in 2006 een compromis uit de bus waarbij het gemeentedecreet werd aangepast. De Belgische driekleur bleef, maar sindsdien wordt er ook een leeuwenschild op de sjerp genaaid. De kwestie kwam ook bij de onderhandelingen in 2009 en 2014 aan bod. Nu ligt ze dus opnieuw op de tafel van de regeringsonderhandelaars.

