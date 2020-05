Hasselts bouwbedrijf Democo Group bekroond tot één van de beste werkgevers van België ENL

11 mei 2020

12u01 0 Hasselt Democo Group mag zich één van de beste werkgevers van ons land noemen. Het Hasseltse familiebedrijf is namelijk met de titel van ‘Great Place to Work’ gaan lopen, die het gelijknamige instituut ieder jaar uitreikt in samenwerking met de Vlerick Business School. Redenen: een grote jobtevredenheid, een familiale werksfeer, open communicatie en ambitieuze toekomstplannen.

Het Great Place to Work Institute en de Vlerick Business School hebben het bedrijf tot op de voet gevolgd en peilden meermaals naar de tevredenheid van de medewerkers. Democo Group telt er dan ook 800 inmiddels. Uit de eerste doorlichting bleek er echter nog wat werk aan de winkel te zijn. Tijdens workshops en brainstormsessies kregen werknemers de kans om de werkpunten op tafel te leggen. Daarna werd er een actieplan uitgewerkt, waar de werknemers ook zoveel mogelijk bij betrokken werden.

Het resulteerde de voorbije twee jaren in tal van initiatieven. Onder de noemer ‘Samen Sterker’ voerde de groep onder andere een nieuwe huisstijl en een nieuwe manier van werken door in alle acht dochterondernemingen. Het werk was niet voor niets, want Democo is nu uitgeroepen tot ‘Great Place to Work’.

“We zijn erg trots op deze erkenning”, vertelt Philip Demot, gedelegeerd bestuurder van Democo Group. “Al sinds de opstart in 1977 zijn de medewerkers het fundament van ons bedrijf. De voorbije jaren zijn er sterke veranderingen doorgevoerd, die noodzakelijk waren voor de verdere groei van Democo Group. Dankzij de steun, het vertrouwen en de wil om vooruit te gaan bij al onze 800 medewerkers, is dat een succes gebleken.”

Jobtevredenheid

Democo Group scoort dan ook op het vlak van jobtevredenheid. Dat 150 werkkrachten er al meer dan 25 jaar aan de slag zijn, is daar het bewijs van. “Het is vandaag niet evident om talent voor lange tijd aan je onderneming te binden”, weet HR-directeur Ilse Claes. “Binnen de bouwsector zijn er heel wat knelpuntberoepen, zoals ingenieurs, techniekers en calculators. Door steeds inhoudelijk en toekomstgericht te denken en tegelijk een aangename werksfeer te creëren, slagen we daar toch in.”

“Dat we nu de titel ‘Great Place to Work’ mogen voeren, is een bekroning voor al onze medewerkers en sterkt ons om van ons bedrijf een steeds betere en hechtere werkplek te maken”, besluit ze.