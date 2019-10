Hasselt Zorgstad verbindt burgers en organisaties voor een beter zorgbeleid: “Een stad maak je samen.” Redactie

23 oktober 2019

10u08 0 Hasselt Netwerkorganisatie Hasselt Zorgstad wil op 24 november iedereen met een hart voor de Hasseltse zorgsector verbinden. Ze doen dat met hun evenement X500, waar ze burgers en organisaties uitnodigen om na te denken over talloze zorginitiatieven.

Hasselt Zorgstad, en bijgevolg ook de X500, zijn initiatieven van Stad Hasselt, Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL. “Met X500 willen wij burgerparticipatie stimuleren”, zegt coördinator Karoline Lenaers. “We willen diverse lagen van de bevolking en de zorgsector met elkaar in contact brengen om op die manier het zorgbeleid in Hasselt te verbeteren. Een stad maak je samen, daarom mikken we op heel diverse doelgroepen.”

Tijdens de X500 nemen 12 verschillen zorgprojecten plaats aan elk een aparte tafel. Burgers en organisaties krijgen dan de kans om gedurende 2 rondes van 45 minuten hun ideeën te delen met maximum 2 projecten. “Het gaat hierbij om projecten die thema’s zoals ouderenbeleid en kinderopvang aankaarten”, zegt coördinator Karoline Lenaers. “Na afloop krijgen de verantwoordelijken van het zorgproject in kwestie alle ideeën mee naar huis, maar ze kiezen zelf welke ideeën al dan niet worden uitgevoerd.”

Het evenement wordt voor de achtste maal georganiseerd. X500 bleek in het verleden dan ook succesvol. “Ooit nam er een project deel dat actief was op het gebied van traumazorg bij jonge vluchtelingen in secundaire scholen. Door de ideeën die ze op de X500 aangereikt kregen, helpen ze tegenwoordig ook jonge vluchtelingen op lagere scholen”, aldus Lenaers.

Informatie over de zorgprojecten en het inschrijvingsformulier vindt u via https://www.hasseltzorgstad.be