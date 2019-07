Hasselt zoekt minibeiaardiers Lien Vande Kerkhof

16 juli 2019

08u38 0 Hasselt Een bijzondere oproep voor muzikaal talent uit Hasselt: de stad zoekt minibeiaardiers voor een spel in de Sint-Quintinuskathedraal.

Wie zaterdagavond rondloopt in het centrum van Hasselt spitst maar beter zijn oren. Vanaf 18 uur nemen minibeiaardiers het roer over van stadsbeiaardier Kenneth Theunissen in klokkengalerij op 36 meter hoog. Al stelt hij iedereen gerust: “je moet er niets voor kunnen én je kan niks fout doen.” De stadsbeiaardier zal kinderen en tieners van 5 tot 18 jaar nauwgezet begeleiden. “Ik heb een liedjeslijst samengesteld waaruit de kinderen kunnen kiezen. Van Broeder Jacob tot de intro van F.C. De Kampioenen. Natuurlijk zijn jongeren die al muzikaal gevormd zijn ook welkom, zij moeten vooral hun partituren niet vergeten!" Hoewel het project voor het eerst plaatsvindt in Hasselt is Kenneth Theunissen niet aan zijn proefstuk toe. “In Gent doen we dit al jaren. En ik heb de mensen daar nog nooit horen klagen tijdens het partijtje beiaard van de kinderen. Het is ook niet zo dat ze zomaar wat met de klokken rammelen. Ik zorg ervoor dat alles goed klinkt! Ouders zijn uiteraard ook welkom.”

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info@kenneththeunissen.be (de plaatsen zijn beperkt)