Hasselt zkt nieuwe centrummanager: Christiaan Kastrop houdt het na 18 maanden voor bekeken Dirk Selis

08 augustus 2019

15u23 0 Hasselt Christiaan Kastrop stopt vanaf 1 november als centrummanager van de stad Hasselt. Het stadsbestuur en de vzw Centrummanagement bedanken Christiaan Kastrop voor zijn inzet de afgelopen 18 maanden en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan. “Het werk is echter nog niet af en we gaan snel op zoek naar een nieuwe centrummanager”, stelt burgemeester Steven Vandeput.

Christiaan Kastrop startte in januari 2018 aan zijn opdracht. Een retailwereld onder druk, handelaars die niet meer verenigd waren, verschillende visies en weinig middelen,…: het maakte zijn opdracht niet eenvoudig, wel uitdagend. Samen met Karine Valy, zaakvoerder van La Bottega, en in de schoot van de vzw Centrummanagement nam hij de handschoen op om de handelaars terug te verenigen en het Hasseltse handelscentrum een nieuwe boost te geven. “Christiaan heeft zich met veel enthousiasme gesmeten in zijn rol. Dat heb ik eerst mogen ervaren als handelaar van de binnenstad en nu als schepen van centrummanagement. Hij bracht opnieuw beweging en verbondenheid bij de handelaars en redde de binnenstad van een dreigende winterslaap”, aldus schepen van Economie Rik Dehollogne. “Ik heb deze job met veel plezier gedaan, al was het geen sinecure om een stad met meer dan 800 handelszaken nieuw leven in te blazen”, zegt Christiaan Kastrop zelf. “Het was en is een mooie uitdaging. Hasselt blijft een stad met kwaliteiten en veel potentieel om opnieuw dé winkelstad bij uitstek te worden. Ik ben ervan overtuigd dat zowel het stadsbestuur als de vzw Centrummanagement de juiste richting opgaan”.

Vananroye-boy

Niet iedereen binnen het Hasselts schepencollege deelt die mening: “Christiaan was een Vananroye-boy ( hij werd gevraagd door de vorige burgemeester van Hasselt Nadja Vananroye (CD&V), nvdr.). De rekeningen die Kastrop stuurde waren hoog, heel hoog. En bij de Hasseltse handelaars was te horen dat hij zich te weinig liet zien. Een vierde van de Hasseltse winkels staat trouwens leeg, dus zo’n succes was het nu ook weer niet. Daarbij komt dat nu de ontwikkeling van de Blauwe Boulevard eraan komt, een meer dan pittige uitdaging en dus heeft hij voor de vlucht vooruit gekozen”, klinkt het bij een Hasseltse schepen.

Blauwe Boulevard

In het bestuursakkoord staat te lezen dat “Hasselt de shoppingstad van de toekomst moet worden”. Met extra middelen voor citymarketing, een versnelde heraanleg van de Grote Markt en de blijvende ondersteuning van de vzw Centrummanagement zet de nieuwe bestuursploeg die woorden alvast kracht bij. “We werken hard aan de heropleving van ons handelscentrum. De opening van de Blauwe Boulevard in maart 2020 moeten we zien als een kans eerder dan een bedreiging. Het zal de taak zijn van de vzw Centrummanagement en de nieuwe centrummanager om beide stadsdelen met elkaar te verbinden. Zodoende kunnen we het aantal shoppers in Hasselt nog aanzienlijk opkrikken. We willen weer aan de top staan als het gaat om shoppen in Vlaanderen. Als stadsbestuur zullen we daar meer dan ons steentje aan bijdragen”, zegt burgemeester Steven Vandeput.

Ook nieuwe voorzitter

Na twee jaar voorzitterschap van de vzw Centrummanagement zal Karine Valy, zaakvoerder van La Bottega, de voorzittersrol doorgeven aan Raf Donvil van de gelijknamige handelszaak Donvil. “Het was nooit mijn bedoeling om lang voorzitter te blijven van de vzw Centrummanagement, maar ik vond het wel mijn verantwoordelijkheid om de handelaars opnieuw te verenigingen en de trekkersrol op te nemen. Al bij al was dit een zeer tijdsintensieve bezigheid die moeilijk te combineren was met mijn zaak. Ik ben echter wel blij dat ik dat gedaan heb, want ik stel vandaag vast dat de schwung in handelend Hasselt is teruggekeerd”, besluit Karine Valy.