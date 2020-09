Hasselt zet tijdens ‘Week van de Veerkracht’ welzijn in de kijker met activiteiten voor werknemers Giulia Latinne

29 september 2020

11u02 0 Hasselt Vanaf 1 tot en met 10 oktober organiseert Stad Hasselt tijdens de ‘Week van de Veerkracht’ zo’n 38 activiteiten voor haar werknemers om fysieke en mentale gezondheid in de kijker te zetten. Daarmee wil Hasselt haar werknemers aanzetten om uit zichzelf te praten over welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Hasseltse werknemers mogen vanaf 1 oktober rekenen op maar liefst 38 activiteiten tijdens de ‘Week van de Veerkracht’. Zo organiseert de stad onder andere een fotozoektocht, een ochtendwandeling, een mentale escaperoom en een weerbaarheidstraining. Daarnaast komen er speciaal voor de Hasselaren ook workshops op 2 en 5 oktober over hoe je onder andere positief blijft in tijden van de coronacrisis. “Op die manier geven we extra aandacht aan de gezondheid van onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal”, aldus burgemeester Steven Vandeput.