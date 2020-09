Hasselt zet schoolcampussen in de picture op Open Monumentendag Birger Vandael

13 september 2020

19u50 0 Hasselt Op Open Monumentendag zette de stad Hasselt de schoolcampussen in de picture. Bezoekers konden in hun bubbel de rondleidingen volgen met een audiogids op de smartphone. Stemmen van onder anderen Andrea Croonenberghs en Ludo Hoogmartens begeleiden hen daarbij. 630 erfgoedliefhebbers kwamen opdagen.

Monumentendag viel in Hasselt samen met autoluwe zondag. Er werd dus vooral gefietst en gewandeld in de stad. Bezoekers waren zeer enthousiast over de Provinciale School voor vroedvrouwen. “Sommigen onder hen zijn hier geboren en vinden het dus een bijzondere ervaring. Er komen veel persoonlijke verhalen naar boven”, zegt schepen van cultuur Venken (RoodGroen+).

Op 20 juli 1913 huldigde de provincieraad, onder impuls van gynaecoloog Guillaume Nolens, de Provinciale School voor Vroedvrouwen in. Oorspronkelijk was het gebouw berekend op 15 leerlingen en 150 bevallingen per jaar. Maar dat bleek al snel te weinig. Het succes van zowel de school als de kraamkliniek zorgde ervoor dat er voortdurend plaats tekort was. Soms moesten de leerlingen zelfs hun bed afstaan aan de kraamvrouwen. Daarom onderging de school verschillende uitbreidingen. Na de Tweede Wereldoorlog steeg het aantal bevallingen tot 1500 per jaar: tien keer meer dan eerst gepland. Vandaag vinden er geen bevallingen meer plaats, maar huisvest de PXL hier de opleiding vroedkunde. Levensechte simulaties, zoals met bevallingspop Heidi en haar baby, bereiden de studenten voor op het echte werk.

Koninklijk Atheneum

De langste geschiedenis vind je dan weer terug bij het Koninklijk Atheneum. De stad Hasselt opende hier in 1808 een middelbare jongensschool. In 1844 werd die school een ‘atheneum’. Ze was vanaf dan geen stedelijk college meer, maar viel onder de bevoegdheid van de Belgische staat. Ze telde toen 156 leerlingen. Gedurende 80 jaar bleef de jeneverstokerij de buur van de school. Leerlingen van het Koninklijk Atheneum ‘genoten’ wellicht regelmatig van de stookgeuren tot in de klas. In de jaren daarna kocht het Atheneum stapsgewijs de oude kloostergebouwen op. Rond 1980 werden de laatste restanten ervan afgebroken.

En dan is er nog het Virga Jessecollege, gebouwd in 1881-1882. De liberale regering wilde de katholieke kerk uit de overheidsscholen verbannen. Ook in het Koninklijk Atheneum vlakbij was er geen plaats meer voor religie. Daarom sponsorden rijke katholieken een nieuwe, katholieke jongensschool: het Sint-Jozefscollege. Doorheen de tijd kregen enkele lokalen in de school een opmerkelijke nieuwe functie. Toen de – ontwijde - kapel te klein werd, werd ze een… biljartruimte voor de priesters die er les gaven én woonden. En voor de nieuwe landbouwopleiding, die in 1888 startte, was er natuurlijk een eigen boerderij nodig waarin varkens vetgemest werden. Die stond tot 1920 op de plek waar nu de nieuwe sporthal blinkt!

Ook elders in Limburg openden monumenten hun deuren. De Stroopfabriek van Borgloon in Limburg kreeg bijvoorbeeld 350 bezoekers over de vloer.