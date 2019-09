Hasselt wil probleem van zwerffietsen aanpakken: “Er komen 26 fietsparkeerzones” Dirk Selis

14u41 0 Hasselt In september 2017 startte stad Hasselt met het Mobit deelfietsensysteem. De groene deelfietsen kenden een gestage groei, maar zijn nu niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Na twee jaar evalueerde de stad Hasselt dit samen met Mobit. Het voornaamste werkpunt zijn zwerffietsen. Daarom wordt er een aangepast systeem doorgevoerd met parkeerzones en een Free Float-zone. Het aangepaste systeem gaat in vanaf 1 oktober.

Vervoersmiddelen delen - en zeker fietsen - zit in de lift. Uniek aan de deelfietsen van Mobit is dat je de fietsen vrij kan gebruiken. Er zijn geen vaststaande parkeerplekken. Om gebruik te maken van de fiets heb je een app nodig op je smartphone en via je profiel kan je dan de fiets ontgrendelen. Binnen de Free Float-zone blijft het systeem hetzelfde. Dat wil zeggen dat de Free Float-zone een afgebakend gebied is waar de gebruiker zijn of haar fiets vrij kan achterlaten. In deze zone betaal je enkel het gebruik van de fiets. “Nieuw in de Free Float-zone zijn de Mobit-parkeerzones die worden aangegeven met specifieke verkeersborden. Hiermee willen we de gebruikers stimuleren om hun fiets ordelijk te parkeren. Dat maakt het eenvoudiger voor andere gebruikers en zorgt voor een netter straatbeeld,” verduidelijkt schepen van Mobiliteit, Marc Schepers.

26 parkeerzones

“Buiten de Free Float-zone vind je als gebruiker 26 parkeerzones. Deze parkeerzones worden aangeduid in de app. Laat je je fiets achter in een van de 26 parkeerzones dan betaal je gewoon je gebruikerskost. Parkeer je je fiets elders, dan wordt er 5 euro extra aangerekend. Naast de gewone fietsen, heb je nu ook de heen- en weerfiets. Deze moet je parkeren in een heen- en weerzone. Doe je dat niet, dan betaal je ook 5 euro extra. Voor een heen- en weerfiets betaal je 3 euro voor een dag”, verduidelijkt Schepers. Het heen- en weersysteem van Mobit kan een aantrekkelijke optie zijn voor bedrijven die veel pendelaars hebben of werknemers die op een korte afstand van het bedrijf wonen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn, kunnen altijd contact opnemen met Mobit om een oplossing op maat uit te werken.