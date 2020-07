Hasselt wil opnieuw properste Stad van Vlaanderen worden en trekt daar jaarlijks 400.000 euro extra voor uit Dirk Selis

28 juli 2020

Hasselt Hasselt moet opnieuw de properste centrumstad van Vlaanderen worden. " Met deze ambitie trekt de stad Hasselt de komende jaren ten strijde tegen zwerfvuil en sluikstorten", zegt schepen van Propere Stad Laurence Libert (Open Vld). Jaarlijks trekt de stad Hasselt hiervoor 400.000 euro uit. Meest in het oog springend zijn wel de eerste gescheiden vuilnisbakken met sensoren.

“Zwerfvuil en sluikstorten vormen hardnekkige problemen waarmee alle steden en gemeenten worstelen. Het zorgt niet enkel voor ergernis bij onze bewoners, maar het opruimen kost de stad en dus ook de Hasselaar jaarlijks nog eens handen vol geld. Ook al blijkt uit de stadsmonitor van 2017 dat 82,8 % van onze bewoners onze stad als proper bestempelt, toch blijven peuken, hondendrollen, kauwgum en sluikstort het openbaar domein vervuilen. Dat ergert een groot gedeelte van diezelfde bewoners. Zo geeft 36,1 % in diezelfde stadsmonitor aan dat zwerfvuil hun buurt wel eens ontsiert en 16,6 % werd al eens geconfronteerd met sluikstort”, vertelt schepen van Propere Stad Laurence Libert.

400.000 euro

“Na een grondige analyse zijn we daarom midden 2019 gestart met het uittekenen van een vernieuwd afvalbeleid. Hiervoor stapten we al in een coachingtraject van Mooimakers (vrijwilligers die zwerfvuil gaan oprapen red.). Maar dat is niet genoeg. Hasselt moet opnieuw uitgroeien tot de properste centrumstad van Vlaanderen. Om deze doelstellingen te behalen, werden de nodige financiële middelen gereserveerd voor onder andere bijkomende investeringen op het openbaar domein, innovatieve projecten en sensibliseringsacties, zo’n 400.000 euro per jaar om precies te zijn.”

Gescheiden vuilnisbakken

Maar er zijn ook zeer concrete ingrepen”, gaat Libert verder. “Aan de bushaltes langs de Genkersteenweg plaatsten we onlangs de eerste gescheiden vuilnisbakken. Pmd en restafval worden er nu afzonderlijk ingezameld. We pasten ook meteen de vulopeningen aan omdat in de vorige vuilbakjes regelmatig kleine zakjes huishoudelijk afval werden gesluikstort. Ook testen we modellen om peuken, kauwgum en hondenpoep in te verzamelen. Nieuwe gescheiden vuilbakken rusten we standaard uit met de sensoren die we momenteel op 120 rolcontainers in onze verschillende stadsgebouwen testen. Ook bij een aantal ondergrondse glascontainers testen we de sensor om de containers tijdig te ledigen. In combinatie met de monitoring app van Limburg.net kunnen we dan in detail meten waar te veel of te weinig vuilbakjes staan, waar de inhoud van de reservoirs te klein is, waar er misbruik is en hoe we onze ledigingsrondes kunnen optimaliseren. Op basis van deze gegevens krijgen we ook een zicht op de probleemzones in onze stad.”

Mobiele camera’s

“We zetten bewust in op afvalbeleid in Hasselt want een propere stad is een veilige stad”, besluit burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Naast de sensibilisering zullen we ook consequent inzetten op handhaving. Voor het betrappen van sluikstorters maken we momenteel voornamelijk gebruik van mobiele camera’s.; die we verder nog gaan uitbreiden. Wie op heterdaad betrapt wordt, mag een GAS-boete verwachten.”