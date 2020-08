Hasselt wil cultuursector duw in de rug geven met muziek, dans en theater op locatie Birger Vandael

06 augustus 2020

11u11 1 Hasselt Stad Hasselt wil met het initiatief ‘Buiten’ de zwaar getroffen cultuursector een flinke duw in de rug geven. Het resultaat is muziek, dans en theater op verrassende locaties zoals het Kapermolenpark. “De deelnemende organisaties focussen zich voor de uitwerking op lokale artiesten. We hopen zo onze makers extra perspectief te geven”, stelt schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+).

Voor de uitwerking van ‘Buiten’ slaan Muziekodroom, B-Classic, Het nieuwstedelijk en Tout Petit de handen in elkaar met lokale artiesten. De laatste drie weekends van augustus moet dat zorgen voor een frisse wind door de culturele agenda. “Cultuur is niet alleen onderdeel van het DNA van de stad, maar is ook belangrijk voor de lokale economie”, zegt Venken.

Openluchtlocaties

In het programma vallen meteen namen als Wouter Dewit, Rick de Leeuw, Jonas Van Thielen en Maarten Lingier op. “Stuk voor stuk sterke voorstellingen die vanzelfsprekend volledig coronaproof doorgaan. De keuze voor openluchtlocaties was daarom een evidentie. Zo houden we het maximaal veilig voor publiek, medewerkers en artiesten”, zegt Wim Smets van Muziekodroom. “Zo bewijzen we nogmaals de veerkracht van onze sector en de culturele rol van Stad Hasselt om cultuur snel, met veerkracht, op unieke locaties te kunnen brengen. We leren Hasselaren hun eigen tuin opnieuw ontdekken in deze tijd.”

Bubbeltickets

Om extra veilig te genieten van de voorstellingen, biedt ‘Buiten’ naast een eenpersoonsticket ook een ‘bubbelticket’ aan. Dat is geldig voor twee personen die naast elkaar kunnen plaatsnemen. Zoals in onder meer de horeca worden de contactgegevens van elke bezoeker genoteerd en is ook het dragen van een mondmasker verplicht voor verplaatsingen tijdens de voorstelling.