Exclusief voor abonnees Hasselt werkt aan richtlijnen voor heropening horeca: “We gaan niet als een Romeinse keizer beslissen wie wel of geen terras mag zetten” Emelie Wojcik

25 mei 2020

13u41 0 Hasselt In heel wat steden en gemeenten klinkt de vraag van de horeca steeds harder. Wanneer mogen ze openen en vooral, in welke omstandigheden. Het Hasseltse gemeentebestuur en centrummanagement werken daarom aan richtlijnen om, wanneer het weer kan, de heropening van de Hasseltse horecazaken in goede banen te leiden.

In Hasselt is er nog geen sprake van uitgekiend terrassenplan. “En dat doen we bewust niet”, zegt Rik Dehollogne, schepen van Centrummanagement (N-VA). “We willen heel graag dat de Hasseltse horecazaken terug hun deuren mogen openen. Maar zolang we geen absolute zekerheid hebben, gaan we geen beloftes maken die we misschien niet kunnen nakomen.”

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen