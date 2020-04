Hasselt wacht met strijdplan om toeristen aan te trekken: “Maar we zullen geen euro besparen” Birger Vandael

17 april 2020

10u17 0 Hasselt Ondernemers moeten meer dan ooit samenwerken om het toeristisch seizoen te redden, oordeelt Steven Peeters van Vesparoute. Maar wat gaan, of kunnen, onze steden doen voor hun centra? “In elk geval: geen euro besparen”, klinkt het in Hasselt.

Ook Stad Hasselt werkt dezer dagen van thuis uit. Evenementen en activiteitn werden verschoven, en de verdere planning voor de nabije toekomst wordt met de nodige voorzichtigheid uitgewerkt. “Van zodra de maatregelen afgebouwd worden, zullen wij klaarstaan om opnieuw bezoekers te ontvangen en evenementen te organiseren”, aldus schepen van Centrummanagement Rik Dehollogne (N-VA).

Wat wel al duidelijk is: er zal geen euro bespaard worden. Bestaande budgetten voor activiteiten, evenementen of acties in de stad blijven onaangeroerd en zullen op een later tijdstip gespendeerd worden. “Dat kan eventueel in aangepaste vorm”, zegt Dehollogne. “Stel dat een evenement vanaf een bepaald aantal bezoekers niet langer toegelaten is. Dan kan je dat evenement ook over een langere periode spreiden.”

Over een concrete strategie of uitgekiende acties kan de stad voorlopig evenwel nog niets kwijt. “Alles zal afhangen van het moment waarop de maatregelen stapsgewijs opgeheven worden.”