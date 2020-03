Hasselt waakt over skatepark met mobiele camera om te voorkomen dat jongeren groeperen Emelie Wojcik

18 maart 2020

17u28 0 Hasselt Net zoals op veel openbare plekken ligt het Hasseltse skatepark er in tijden van corona verlaten bij. Nochtans is het normaal gezien een populaire plek bij jongeren. Om te voorkomen dat jongeren er groeperen en elkaar besmetten, heeft de stad er momenteel een mobiele camera geplaatst.

“We merkten de voorbije dagen dat het skatepark in Hasselt voor jongeren een populaire plek bleef om af te spreken”, zegt kabinetschef Jan Wouters. “Om dat soort groeperingen in deze tijden te voorkomen, hebben we er een mobiele camera geplaatst. Uit voorzorg en in het belang van de jongeren.”

In totaal beschikt Hasselt over acht mobiele camera’s die regelmatig van locatie wisselen. “Voorlopig is het skatepark de enige plek die door de coronacrisis onder toezicht staat. De overige zeven camera’s staan bijvoorbeeld op plekken waar mensen sluikstorten. Ook dat mogen we niet uit het oog verliezen.”

