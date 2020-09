Hasselt trekt 300.000 euro uit voor 47 digitale informatieschermen doorheen de stad Giulia Latinne

15 september 2020

16u35 0 Hasselt Stad Hasselt wil binnenkort met de aankoop van 47 digitale informatieschermen de communicatie met de inwoners verbeteren. Ze trekt daarvoor een budget van 300.000 euro uit. “Onze belofte om beter te communiceren met de Hasselaar zetten we op die manier om in de praktijk”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Hasselt zal binnenkort 47 nieuwe digitale informatieschermen plaatsen op het Leopoldplein en het Molenpoortplein en in de stationsbuurt. Daarmee zal Stad Hasselt harder inzetten op vrijetijdscommunicatie en stadsinformatie voor haar inwoners. Zowel op straat als in verschillende stedelijke gebouwen in de binnenstad én de deelgemeenten worden de schermen geplaatst. Ook het huidig informatiescherm op het Kolonel Dusartplein wordt na meer dan tien jaar vervangen.

“In het verleden werden onze deelgemeenten vaak over het hoofd gezien”, vertelt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Door ook daar infoschermen in toegankelijke gebouwen te plaatsen, betrekken we iedereen bij ons verhaal. Zo zetten we onze belofte om beter te communiceren met de Hasselaar om in de praktijk”, aldus Vandeput.