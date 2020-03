Hasselt test vuilnisbakken die zelf aangeven wanneer ze vol zitten Emelie Wojcik

05 maart 2020

12u23 0 Hasselt Hasselt werkt aan een nieuw ‘slim’ vuilnisbakkenplan. Dat plan moet in kaart brengen waar in het straatbeeld vuilnisbakken nodig zijn en welke soort er geplaatst moet worden. Opvallend: momenteel test de stad vuilnisbakken uitgerust met sensoren die aangeven wanneer de bak vol zit.

“Het plan gaat veel verder dan bepalen waar vuilnisbakken nodig zijn en hoeveel”, zegt schepen van Propere Stad Laurence Libert (Open Vld). “Zo kijken we samen met Mooimakers ook naar de meest optimale types op vlak van herkenbaarheid, onderhoud en lediging. Maar we denken ook na over de juiste boodschappen op de vuilnisbakken en de mogelijkheden voor gescheiden inzameling. Hiervoor verzamelen we momenteel heel wat data over de vuilbakken op het Hasselts grondgebied.”

Sensoren en app

Het gebruik van de openbare vuilnisbakken wordt in kaart gebracht met behulp van een app van Limburg.net. “Alle vuilnisbakken werden hiervoor uitgerust met een QR-code”, zegt schepen Libert. “De medewerkers van de Reinigingsdienst scannen die code tijdens hun ronde en registreren vervolgens de vulgraad, het type afval en mogelijke problemen. Daarnaast moeten de metingen ook aangeven waar te veel of te weinig vuilnisbakjes staan, waar de inhoud van de reservoirs te klein is en hoe we onze ledigingsrondes kunnen optimaliseren.”

“Momenteel testen we ook een systeem met sensoren op de 120 rolcontainers die we in onze verschillende stadsgebouwen gebruiken. Deze meten het gebruik van de containers en geven aan wanneer het reservoir vol is. Het is de bedoeling dat we dit gedurende een jaar uitproberen en daarna gaan toepassen op het openbaar domein. In de binnenstad voeren we ook al langer een gelijkaardige test uit. Zo beschikken de persvuilnisbakken in de Demerstraat en de Maastrichterstraat ook over sensoren.”

Sensibilisering

“Door de jaren heen groeide het totale aantal vuilnisbakken in de openbare ruimte tot iets meer dan 1.000. Onze reinigingsdienst heeft de handen vol met ze op regelmatige basis te ledigen, reinigen en herstellen. Toch stellen we vast dat op sommige plaatsen de vuilnisbakken niet naar behoren worden gebruikt. Waar ze eigenlijk bedoeld zijn om zwerfvuil te voorkomen, trekken ze soms net zwerfvuil aan. Zo belandt op drukke dagen afval vaak naast of bovenop de vuilnisbak in plaats van erin. Daarnaast dumpen sommige inwoners zakjes met huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken. Het succes van ons nieuwe vuilnisbakkenplan staat of valt dan ook bij het correcte gebruik van de Hasselaren en bezoekers van de stad. Daarom gaan we ook de nodige aandacht besteden aan sensibilisatie.”