Hasselt test meteen zijn nieuwe ‘Grote Markt’ uit Dirk Selis

08 juni 2020

16u48 0 Hasselt Dubbel feest in Hasselt. Daar kon je niet alleen opnieuw een terrasje plegen. Je kon dat meteen op een Dubbel feest in Hasselt. Daar kon je niet alleen opnieuw een terrasje plegen. Je kon dat meteen op een spiksplinternieuwe Grote Markt doen. “ Het doet deugd om terug mensen te zien op de Grote Markt”, zegt burgemeester Steven Vandeput.

“Het ziet er schitterend uit”, zegt Gerard Indekeu uit Beringen. “Wij zijn speciaal naar Hasselt afgezakt om een terrasje op de Grote Markt te komen doen. Dat hebben ze mooi gedaan. Heel gezellig en met aandacht voor het nodige groen.”

Hotel

Ook de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is in zijn nopjes. “Het doet deugd om terug mensen te zien op de Grote Markt. Zeker nu onze terrassen weer geopend zijn. Van zodra het hotel af is, wordt onze Grote Markt, nog meer dan vandaag een van de de vele Hasseltse trekpleisters.”