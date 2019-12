Hasselt test gescheiden vuilbakken op openbaar domein EWH

19 december 2019

12u45 0 Hasselt Het stadsbestuur van Hasselt gaat dit jaar nog recyclage introduceren in de binnenstad. Dat doet ze door gescheiden vuilnisbakken te plaatsen op openbaar domein. Op die manier kunnen bezoekers van de stad ook op straat hun afval scheiden.

De eerste afvalbak waarbij pmd en restafval afzonderlijk worden ingezameld, werd vorige week voor de toeristische dienst in de Maatstrichterstraat geplaatst. “Later deze maand installeren we er ook op straat, meer bepaald in de Demerstraat en nabij de bushalte op het Kolonel Dusartplein", vertelt schepen van Propere Stad Laurence Libert (Open Vld).

“Afval scheiden is thuis voor velen al een gewoonte geworden. Afval zoals papier, pmd, gft, glas en op termijn zelfs plastic worden gescheiden ingezameld of opgehaald. Op het openbaar domein is afvalinzameling en -scheiding echter complexer en minder wijdverspreid", aldus Libert. “Er komen dan ook heel wat facetten bij kijken. Enerzijds moeten we bewoners en bezoekers vertrouwd maken met de gescheiden afvalbakjes. Daarbij is de juiste visuele communicatie van cruciaal belang. Via tests willen we nagaan wat het beste werkt: tekstlabels, pictogrammen of gekleurde openingen.”

Anderzijds vraagt het nieuwe recyclagesysteem ook om enkele aanpassingen aan het logistiek systeem van de stad. “Wat we afzonderlijk verzamelen, moeten we immers ook afzonderlijk afvoeren”, zegt Libert. “Bovendien biedt de markt verschillende types vuilbakken. Zowel de methodes van afvalverwerking als de verschillende vuilbakken willen we dus aan tests onderwerpen.”

De kennis die het stadsbestuur tijdens de testfase vergaart, wordt vertaald in de aankoop en plaatsing van gescheiden vuilnisbakken in de rest van de binnenstad komend voorjaar.