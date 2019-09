Hasselt telt af naar Autoloze Zondag Lien Vande Kerkhof

05 september 2019

10u49 0 Hasselt De kleine ring, de binnenstad en de Bampslaan in Hasselt worden op zondag 15 september omgetoverd tot een autovrij paradijs. Fietsers, wandelaars, sporters en spelende kinderen krijgen vrij spel tussen 13 en 17 uur.

Hasselt maakt van Autoloze Zondag opnieuw een groot feest voor jong en oud. Zo ontdek je alle geheimen en gevaren van de dode hoek rond de bibtruck, kunnen kinderen zichzelf testen op het fietsbehendigheidsparcours, kan de oudere generatie op het promillebrilparcours ondervinden hoe het is om dronken te rijden of kun je je fiets laten pimpen in de Fietsbar. Maar ook duurzaamheid en ecologie zijn belangrijke thema’s. Ontdekt de tientallen andere activitieiten op www.hasselt.be/nl/autolozezondag.