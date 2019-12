Hasselt telt 5.888 vreemdelingen Dirk Selis

05 december 2019

15u06 0 Hasselt Hoeveel vreemdelingen wonen er in Hasselt? Waar komen ze vandaan? Hoe oud zijn ze? Vandaag publiceerden het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2019 (LIIM).

De LIIM vat voor iedere de gemeente de cijfers over migratie, integratie en inburgering samen. Die gegevens komen uit centrale Vlaamse of federale databanken. Elk jaar is er een update. De monitor helpt lokale besturen zo om hun integratiebeleid te plannen. De editie 2019 is nu klaar. Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is er een afzonderlijk cijferrapport dat gegevens bevat over de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers, de maatschappelijke positie van die groep op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede, onderwijs en maatschappelijk participatie.

5.888 vreemdelingen

Zo leren we dat er in Hasselt 5.888 mensen wonen met een vreemde nationaliteit of ook wel 7,5 procent van de Hasseltse bevolking. Deze groep bestaat uit 3.013 mannen en 2.875 vrouwen. De grootste groep hiervan, 1.543 mensen om precies te zijn is tussen 35 jaar en 49 jaar oud. De top 5 van mensen met een vreemde nationaliteit uit Hasselt wordt aangevoerd door 1.198 Nederlanders, gevolgd door 313 Polen, 288 Marokkanen, 256 Spanjaarden en tenslotte 254 Roemenen.

