Hasselt stuurt mondmaskerplicht bij: “Wie ’s ochtends naar zijn werk fietst of ’s avonds de hond uitlaat, moet geen mondmasker meer dragen” Dirk Selis

18 augustus 2020

15u02 8 Hasselt Vanaf woensdag moet er in de Hasseltse binnenstad enkel tussen 10 en 19 uur een mondmasker gedragen worden. Het is wel verplicht om te allen tijde een mondmasker op zak te hebben. “Als we het draagvlak voor de maatregelen tegen corona willen behouden, moeten we de lokale invulling van die maatregelen blijven evalueren en desgevallend bijsturen. Het heeft geen zin om in een lege straat een mondmasker te dragen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Op aangeven van de federale regering werd op 23 juli de mondmaskerplicht ingevoerd in de Hasseltse binnenstad. Op en binnen de Groene Boulevard, op de Bampslaan en binnen de Blauwe Boulevard was het te allen tijde verplicht een mondmasker te dragen. Gelet op de gunstige evolutie van de cijfers stuurt Hasselt vanaf woensdag die lokale invulling bij. Vanaf dan moet er in de Hasseltse binnenstad enkel tussen 10 en 19 uur een mondmasker gedragen worden. Het is wel verplicht om te allen tijde een mondmasker op zak te hebben. Indien het buiten de verplichte uren wél te druk zou zijn, wordt verwacht van de mensen dat zij dat masker ook dan dragen. “Wie ’s ochtends naar zijn werk fietst of ’s avonds de hond uitlaat, moet geen mondmasker meer dragen. Zo proberen we het draagvlak voor de mondmaskerplicht te behouden en verplichten we het dragen van een mondmasker enkel nog tussen 10 en 19 uur”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Monitoring

Om tot deze aanpassing te komen, werden de bezoekerscijfers van de stad gedurende de voorbije maand nauwkeurig bekeken. Uit die cijfers blijkt dat de binnenstad het drukst bezocht is tijdens de openingsuren van de winkels. “Dat is logisch. De grote massa komt nog steeds naar Hasselt om te winkelen. Het spreekt dus voor zich dat we de mondmaskerplicht dan handhaven. Voor mensen die zich ‘s ochtends of ‘s avonds verplaatsen in onze stad, kunnen we de mondmaskerplicht versoepelen”, verduidelijk Vandeput. Het aantal besmetting in Hasselt lijkt zich ondertussen ook te stabiliseren. Het gemiddeld aantal besmetting per zeven dagen daalde ondertussen tot 15 of minder waardoor ook Hasselt onder het alarmpeil is gezakt.

Volgens burgemeester Steven Vandeput is het duidelijk dat de Hasselaren zich zeer goed aan de maatregelen houden. Tegelijkertijd vraagt hij wel om uiterst aandachtig te blijven: “Indien de cijfers opnieuw stijgen, zullen misschien weer strengere maatregelen moeten genomen worden. Maar als we ons gezond verstand blijven gebruiken en we alle maatregelen blijven opvolgen, krijgen we dit virus ongetwijfeld klein.”