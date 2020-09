Hasselt streeft naar biodiversiteit in stad met zes nieuwe pop-upparkjes op Havermarkt Giulia Latinne

18 september 2020

18u31 0 Hasselt Sinds deze week verschijnen er zes mobiele pop-upparkjes op de Hasseltse Havermarkt en dat tot zeker volgend jaar. Daarmee wil Stad Hasselt de mogelijkheden bekijken om sterk verharde straten en pleinen extra kleur te geven. “Willen we ruimte creëren voor biodiversiteit, dan moeten we een parkeerplaats durven opofferen”, zegt Schepen van Groen Joost Venken (RoodGroen+).

Stad Hasselt plaatste eerder in het verleden negentien ‘pop-upparkjes’ op de Vismarkt, aan de Sint-Hubertuskerk en in verschillende wijken waaronder Runkst. Die parkjes zijn een mix van krantenboompjes, berkjes, vlieren en gelderse rozen samengebracht in een container. Op de havermarkt in de straat van Slagerij Oosterbosch en ‘T Vitamientje komen daar nu zes bij. “Daarmee willen we vooral het draagvlak voor een groenere herinrichting van de binnenstad onderzoeken”, benadrukt Schepen van Groen Joost Venken (RoodGroen+). “Elke container moet uitgroeien tot een tijdelijke thuis voor streekeigen beplanting, vleermuizen, vogels en micro-organismen.”

Alleen met het plaatsen van een bloembak los je de problemen van de hitte-eilanden niet op Joost Venken, Schepen van Groen (RoodGroen+)

Met de pop-upparkjes wil Hasselt ook een oplossing bieden voor het zogenaamde ‘hitte-eilandeffect’ dat op warme dagen in de stad heerst. “Volgens een studie van het VITO lopen de temperatuurverschillen met de omliggende gebieden op tot 6 graden”, informeert Venken. “De grote boosdoener blijken de vele verharde oppervlakken en het gebrek aan vegetatie te zijn, en daarom willen we met dit initiatief nu een groenere weg inslaan”, aldus Venken.

Parkeerplaatsen binnen de stad? Die zullen moeten wijken. “Als we ruimte willen creëren voor meer groen en biodiversiteit, dan moeten we een parkeerplaats durven opofferen”, benadrukt Venken. “Alleen met het plaatsen van een bloembak los je de problemen van de hitte-eilanden niet op.” Stad Hasselt voorziet wel drie nieuwe parkeerplaatsen voor dertig minuten aan de Maagdendries op de Havermarkt. “Zo kunnen de Hasselaren alsnog zeker zijn van hun boodschappen bij de slagerij of de groentenwinkel”, verzekert Venken.