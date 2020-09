Hasselt steunt verenigingsleven met budget van 1,36 miljoen euro met herstelplan ‘Samen-leven’ Giulia Latinne

16 september 2020

17u18 0 Hasselt Hasselt krijgt een budget van 1,36 miljoen euro van de Vlaamse overheid om het verenigingsleven een hart onder de riem te steken met het herstelplan ‘Samen-leven’. Daarmee worden tal van initiatieven genomen zoals extra begeleiding van kwetsbare doelgroepen naar het verenigingsleven, een ruilwinkel voor sportmateriaal, extra middelen voor de huur van grotere zalen in coronatijden en een specifiek ontmoetingscentrum voor fanfares en koren.

“Met het herstelplan ‘Samen-leven’ krijgen erkende verenigingen een dubbele werkingssubsidie in vergelijking met vorig jaar”, informeren schepenen Joost Venken en Habib El Ouakili (RoodGRoen+). “Zo stimuleren we een duurzaam vrijetijdsaanbod. Maar naast de financiële steun willen we ook samen met organisaties als Arkos, Rap op Stap of Habbekrats moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen begeleiden naar het verenigingsleven. Om die doelgroep en de bijhorende verenigingen te ondersteunen, maken we alleen al 200.000 euro vrij. En voor de minderbedeelde personen in de sportverenigingen zullen we het budget ook gebruiken om een soort winkel te organiseren waar sportmateriaal geruild kan worden.”

Daarnaast zal Stad Hasselt extra steun verlenen aan mensen die actief zijn in de topsport en de professionele kunstenorganisaties zoals Muziekodroom, De Serre, Villa Basta en B Classic. Er komen ook extra middelen voor jeugdgroepen die nu door de coronacrisis vaker een grotere en duurdere zaal moeten huren. “En we gaan een ontmoetingscentrum in de stad inrichtingen met plexiglazen tussenwanden zodat harmonieën, fanfares en koren er terechtkunnen om te repeteren”, aldus Venken en El Ouakili.