Hasselt start zoektocht naar nieuwe centrummanager Dirk Selis en Lien Vande Kerkhof

17 oktober 2019

12u50 2 Hasselt De vacature voor nieuwe centrummanager van de stad Hasselt werd open gesteld. Daarmee start officieel de zoektocht naar een opvolger voor Christiaan Kastrop die vanaf 1 november nieuwe uitdagingen aangaat. “Hasselt heeft enorme kwaliteiten als shoppingstad en er beweegt momenteel heel wat. De nieuwe centrummanager krijgt de taak om Hasselt nog sterker op de kaart te zetten. Hij of zij mag meteen de mouwen oprollen”, aldus schepen van lokale economie Rik Dehollogne.

Er liggen inderdaad heel wat uitdagingen klaar voor de nieuwe centrummanager. “In ons bestuursakkoord staat dat ‘Hasselt de shoppingstad van de toekomst moet worden’. Met extra middelen voor city marketing, een versnelde heraanleg van de Grote Markt en de blijvende ondersteuning van de vzw Centrummanagement zetten we met de nieuwe bestuursploeg die woorden alvast kracht bij”, laat schepen Dehollogne weten.

Blauwe Boulevard

“We werken hard aan de heropleving van ons handelscentrum. De opening van de Blauwe Boulevard in maart 2020 moeten we zien als een kans en niet als een bedreiging. Het zal de taak zijn van de vzw Centrummanagement en de nieuwe centrummanager om beide stadsdelen met elkaar te verbinden en zo het aantal shoppers in Hasselt aanzienlijk op te krikken. We willen terug aan de top staan als het gaat om shoppen in Vlaanderen. Als stadsbestuur zullen we daaraan meer dan ons steentje bijdragen maar de centrummanager zal daarin natuurlijk ook een cruciale rol spelen”, klinkt het.

Leegstand

“De retail staat momenteel onder serieuze druk. De concurrentie van het online shoppen en een veranderend verwachtingspatroon van de consument hebben een directe impact op onder meer de leegstand. Tegelijk biedt dit ook opportuniteiten. Het zal aan de centrummanager zijn om die ten volle te benutten”, besluit Dehollogne. Geïnteresseerden kunnen via de website van de stad Hasselt solliciteren.

https://www.hasselt.be/nl/vacature-centrummanager