Hasselt start met vernieuwingswerken van 22 straten Dirk Selis

01 oktober 2019

14u29 0 Hasselt “In de loop van de komende dagen en weken markeert onze aannemer de te herstellen zones in de 22 straten”, kondigt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld) aan. “In totaal voeren we dit najaar in 22 straten herstellingen uit.”

“Onze aannemer verwittigt de Hasselaar tijdig wanneer zijn straat aan de beurt is en plaatst aankondigingsborden. Tijdens de herstellingswerken blijft de straat bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Op de plaatsen waar er wordt gewerkt, is de doorgang beperkt. De 22 straten verkeren in slechte staat. Daarom voeren we er binnenkort herstellingswerken uit. Plaatselijk worden hierbij stukken van de rijwegverharding afgefreesd, hersteld en opnieuw opgevuld met asfalt. Tot slot brengen we een nieuwe afwerkingslaag aan.”

Nieuwe afwerkingslaag

Zijn de herstellingswerken overal afgerond, dan brengt onze aannemer in al deze straten nog dit jaar een nieuwe toplaag aan. Zo vormt de rijweg opnieuw één afgewerkt geheel. Afhankelijk van de toestand van de straat is dit een slemlaag (nieuwe waterdichte laag) of een bestrijking (kleeflaag + grind). Tijdens en na het aanbrengen van deze afwerkingslaag, wordt de straat gedurende maximaal een volledige werkdag afgesloten. Vooraf ontvangen de inwoners nog een brief met de specifieke datum. Het aanbrengen van deze afwerkingslagen kan enkel bij goede weersomstandigheden. Worden we na het afronden van alle herstellingswerken geconfronteerd met de eerste winterprikken, dan verschuift het aanbrengen van de afwerkingslagen naar begin 2020", besluit Libert.

Welke straten

Straten waar herstellingswerken plaatsvinden in Stokrooie: Berkerwinningstraat, Pikanshoefstraat en de Uithoekstraat. In Kermt gaat het over de Helwinningstraat, Zolderstraat, Monninxstraat, Meistraat, Kosterstraat, Regenbooglaan, Nachtegalenstraat, Begoniastraat, Gladiolenstraat, Dahliastraat, Leliestraat, Tulpenlaan en de Rootstraat. In Spalbeek worden de Rootstraat, Oudestraat en Wijerstraat aangepakt. En in Tuilt tenslotte de Snapperstraat, Lammerweg en de Pelgrimlaan.