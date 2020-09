Hasselt start met opbouw van kermis die nu al 5.000 reservaties binnenhaalt Giulia Latinne

15 september 2020

15u19 0 Hasselt De opbouw van Hasselt Kermis is afgelopen maandag nog maar net gestart, of de gemeente mag nu al op 5.000 online reservaties rekenen. Die worden vanaf 19 tot 27 september coronaproof opgedeeld over vijf compartimenten. Bezoekers die liever op een niet vastgelegd moment van de kermis komen genieten, zijn op vrije tijdsloten ook welkom.



De bezoekers worden dit jaar dus verspreid over vijf kermiszones. Er zullen ook twee extra zones zijn waar iedereen zijn of haar favoriete kermissnack kan afhalen zonder inschrijving. Ook de aparte ‘frieten- en smoutebollenzone’ is zonder inschrijving toegankelijk en ondertussen uitgegroeid tot twee stroken op het Kolonel Dusartplein en bij de oude brandweerkazerne.

Ondanks de vele reservaties is er toch nog genoeg ruimte voor kermisliefhebbers die nog niet hebben gereserveerd. “Zeker op de dagen na het openingsweekend en tijdens het sluitingsweekend”, aldus schepen van Foren Rik Dehollogne (N-VA). “Geen enkel tijdslot springt eruit. We hebben geprobeerd om in elke zone voor elk wat wils te plaatsen, en dat zal het voor mensen gemakkelijker maken om te kiezen.”

Prikkelarm

Wie liever op een niet vastgelegd moment van de kermis komt genieten, is ook welkom op het Dusartplein. “Bezoekers kunnen altijd op het moment zelf langskomen om te bekijken of er vrije plaatsen zijn. Ze kunnen dat tijdens de kermis volgen, maar ook online. Zo willen we zeker voorkomen dat er lange wachtrijen voor de toegang van de verschillende compartimenten ontstaan”, aldus Dehollogne.

Naast de vijf compartimenten komen er op maandag ook twee speciale tijdsloten voor bezoekers die van een ‘prikkelarme’ kermis willen genieten. “En die zijn zeker met honderden”, benadrukt Dehollogne. “De tijdsloten van 15 uur en 17.30 uur zullen we speciaal voor hen organiseren met minder geluid en flitsende verlichting, en dat in alle vijf de zones.”

Kermis Hasselt gaat dit weekend officieel van start op 19 september en zal tot 27 september lopen. Inschrijven kan je via de website www.hasselt.be/nl/kermis.

