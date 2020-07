Hasselt start met eigen COVID-Contactlijn: “Snel met positief geteste Hasselaren in contact komen” Dirk Selis

31 juli 2020

09u22 0 Hasselt De topvrouw van het testing en contactonderzoek roept op om OCMW’s thuisisolatie te controleren. In Hasselt heeft men niet gewacht op instructies uit Brussel en gaat men nu al aan de slag met een COVID-contactlijn. “Nazorg en ondersteuning is vandaag even noodzakelijk als het opsporen van broeihaarden. We moeten er alles aan doen om het virus in te dijken”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Wie positief test op het coronavirus maar ook mensen die uit een ‘rode zone’ terugkeren van vakantie moeten in principe in thuisisolatie gaan. Karine Moykens, topvrouw van het testing en contactonderzoek, ziet de lokale besturen hier een rol in spelen. In Hasselt heeft men niet gewacht op instructies uit Brussel en gaat men nu al aan de slag met een COVID-contactlijn. “In overleg met de Hasseltse huisartsen hebben we vorige week een systeem op poten gezet dat ervoor zorgt dat we snel met positief geteste Hasselaren in contact kunnen komen. Onze contactlijn is vandaag operationeel. Laagdrempelig en uiteraard volledig conform de privacyrichtlijnen”, aldus burgemeester Steven Vandeput.

Kort opvolgen

In thuisisolatie gaan is niet voor iedereen even evident. Het leven van ouderen, mensen met weinig sociale contacten en kansarmen wordt vaak twee weken ‘on hold’ gezet met alle gevolgen van dien. Ook mensen die het niet zo nauw nemen met de regels wil men in Hasselt op deze manier kort opvolgen. “Positief geteste Hasselaren zullen door onze contactlijn opgebeld worden om na te gaan of de thuisisolatie lukt. Als er zich praktische problemen zouden voordoen schakelen we ons vrijwilligersplatform ‘Hasselt Helpt’ in om bijvoorbeeld te helpen met boodschappen doen”, verduidelijk burgemeester Steven Vandeput.

Geen contacttracing

In Hasselt benadrukt men dat dit systeem niet in de plaats van de door de Vlaamse Overheid aangestelde contract tracers treedt maar eerder aanvullend werkt. Er worden maatschappelijk werkers van de stad Hasselt ingeschakeld om te peilen naar het (psychosociaal)welzijn van getroffen Hasselaren. “Informatiedoorstroming blijft echter wel essentieel. Ik blijf oproepen om de lokale besturen meer en beter te informeren. Alleen met duidelijke en ondubbelzinnige gegevens kunnen wij onze taak uitoefenen”, besluit burgemeester Steven Vandeput.