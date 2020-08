Hasselt start met de hertekening van de fietsstraten Dirk Selis

12 augustus 2020

09u41 0 Hasselt De stad Hasselt gaat haar fietsstraten beter aanduiden. “Er heerst momenteel onduidelijk over de verkeersregels die gelden in de fietsstraten. Daarom hertekenen we vanaf half augustus de drie fietsstraten tussen de Singel en de Kleine Ring. Die aanpassingen moeten elke twijfel over de voorrangspositie van de fiets in zo’n fietsstraat wegnemen en er de verkeersveiligheid verhogen”, zegt Marc Schepers, schepen van mobiliteit. Het gaat om de Boomkensstraat, de Kunstlaan en de Spoorwegstraat.

Hasselt telt als fietsstad 16 fietsstraten. Fietsstraten zijn straten die ingericht zijn als vlotte fietsroutes maar waarop ook auto’s zijn toegestaan. Fietsers mogen er de hele rijbaan gebruiken, auto’s mogen niet inhalen en de maximum snelheid bedraagt 30km per uur. “Door de fietsstraat in het leven te roepen, krijgt de fietser een duidelijke plaats en dat zorgt dan voor een veiligere verkeerssituatie. Maar in de praktijk blijken de fietsstraten echter nog niet zo duidelijk”, zegt schepen Marc Schepers (RoodGroen+). “Voor veel automobilisten en fietsers is het nog onvoldoende duidelijk. We willen dus nu de herkenbaarheid van deze straten verhogen zodat er geen twijfel meer kan bestaan over de verkeers- en voorrangsregels die er gelden.”

3 straten

De werken aan de Boomkensstraat starten op maandag 17 augustus. “Om de impact op het verkeer te beperken, worden de werken in fases uitgevoerd. Ook wordt het veegplan afgestemd op deze werken, waardoor men niet twee keer op korte tijd de straat moeten afsluiten. Om slem en bestickering te kunnen aanbrengen, moet het wegdek natuurlijk voldoende droog zijn. Bij regenweer kunnen de werken opschuiven naar de eerstvolgende droge werkdag. Hou dus in dat geval zeker de wegsignalisatie in het oog”, besluit Schepers.