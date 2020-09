Hasselt sensibiliseert studenten over gedrag achter stuur tijdens botsautorit met promillebril Giulia Latinne

23 september 2020

13u34 1 Hasselt Komende vrijdag mogen Hasseltse studenten gratis op de botsauto’s van Hasselt Kermis, weliswaar met een promillebril of wietbril. Zo wil Stad Hasselt haar studenten bewust maken van hun gedrag achter het stuur.

Vrijdag van 15 tot 17 uur verkennen Hasseltse studenten de kermis met een promillebril of wietbril. “Dat doen we zodat de studenten kunnen ondervinden hoe het voelt om dronken of onder invloed achter het stuur te zitten”, verduidelijkt schepen van Economie Rik Dehollogne. “Welke betere manier is er om dat proefondervindelijk te testen dan in de botsauto’s van Hasselt Kermis?”

Nog steeds een waar probleem, want afgelopen augustus legden in Hasselt alleen al 25 chauffeurs een positieve drugtest af en 75 chauffeurs een positieve alcoholtest. En dus reserveert Stad Hasselt speciaal voor de studenten uit de onderwijsinstellingen een plek in zones 1 en 4 op vrijdag 25 september, weliswaar ‘onder invloed’.