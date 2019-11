Hasselt schakelt burgers in om criminaliteit te bestrijden Emelie Wojcik

04 november 2019

13u23 0 Hasselt Het Hasseltse stadsbestuur gaat haar inwoners inschakelen om de Hasseltse buurten veiliger te maken. Dat doet ze door vanaf januari in de hele stad buurtinformatienetwerken uit te rollen. Met deze vorm van sociale controle wil burgemeester Steven Vandeput (NV-A) de veiligheid in zijn stad verhogen.

Momenteel zijn er al tien buurtinformatienetwerken, oftwel BIN’s actief in Limburg. Afgelopen week werd beslist om ze vanaf januari ook in alle Hasseltse buurten te implementeren. BIN’s zijn een initiatief waarbij burgers, politie en het stadsbestuur met behulp van sociale controle de veiligheid in de buurt verhogen. De bedoeling van een BIN is dat waakzame burgers verdachte handelingen in hun buurt melden aan de politie, waarna die de rest van de buurt inlicht. “BIN’s vormen een belangrijk onderdeel van het lokale veiligheids- en preventiebeleid", zegt Vandeput. “Wanneer ze goed georganiseerd zijn, zorgen BIN’s voor veiligere buurten en een efficiënte crisiscommunicatie.”

Be-Alert vervangt WhatsApp

Volgens burgemeester Vandeput gebruiken heel wat buurten nu al WhatsApp-groepen om lokale criminaliteit aan elkaar te melden. “Veel buurten hebben een goede insteek, maar stuiten op beperkingen en verwarring door het gebruik van WhatsApp.” Om de BIN’s uit te werken, vertrouwt de stad dan ook op het systeem van Be-Alert. Met dat systeem brengen de stad en de hulpdiensten burgers op de hoogte van noodsituaties. Burgers met dringende meldingen bellen dus best het noodnummer 101. Op die manier worden anderen automatisch via Be-Alert op de hoogte gebracht.

Burgerinitiatief

Hoewel het stadsbestuur de BIN’s in alle buurten wil implementeren, ligt het initiatief in het kamp van elke afzonderlijke buurt. Als een buurt beslist om in het project te stappen, zorgt de lokale politie voor de opvolging en de verspreiding van dringende berichten via Be-Alert. Geïnteresseerde buurten kunnen zich richten tot de dienst preventie, die de opstart regelt en de buurt op de hoogte houdt van niet-dringende berichten.