Hasselt richt doorgangswoning in voor gevangenisverlaters om kans op dakloosheid te verkleinen Dirk Selis

18 juni 2020

09u27 1 Hasselt Stad Hasselt richt, in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg, een doorgangswoning in voor gevangenisverlaters. Daarmee verkleinen de initiatiefnemers het risico dat ex-gedetineerden na een verblijf in de gevangenis terechtkomen in dak- of thuisloosheid. “Door de zorg over huisvesting weg te nemen, geven we extra perspectief op nieuwe kansen in de samenleving”, zegt schepen van Welzijn Joost Venken.

De doorgangswoning wordt voorbehouden aan personen uit Hasselt of buurgemeenten die de gevangenis verlaten en zelf door omstandigheden niet in onderdak kunnen voorzien, en dat voor een periode van maximaal drie tot zes maanden. Tijdens hun verblijf in de doorgangswoning worden de betrokken bewoners actief begeleid op weg naar het vinden van een eigen woonst.

Kansen voor de toekomst

“Voor heel wat gedetineerden is thuisloosheid na vrijlating uit een gevangenis een dreigende realiteit”, weet schepen van Welzijn Joost Venken. “Het gros van de gedetineerden – in hoofdzaak alleenstaande mannen – verliest de eigen of huurwoning en het vinden van stabiele huisvesting blijkt problematisch. Tal van factoren – voor, tijdens en na een gevangenisverblijf – maakt thuisloosheid na vrijlating voor velen tot een reëel probleem. De oorzaken zijn breed: hun economische situatie, een specifieke zorgcontext, het maatschappelijk stigma rond een gevangenisverblijf waardoor ze als huurders minder kansen krijgen of een verkleind sociaal vangnet waardoor ze geen verblijf vinden, kunnen er allemaal voor zorgen dat gevangenisverlaters dak- of thuisloos worden.”

9.000 personen

“Over heel België is dat een problematiek die jaarlijks 9.000 personen treft. Die onzekere situatie heeft een grote invloed op hun mentale en fysieke gezondheid maar ook op hun toekomst. Thuisloosheid na detentie vergroot immers de kans dat ze opnieuw in aanraking komen met justitie. Vanuit menselijk én maatschappelijk oogpunt hebben we er dus alle belang bij dat we maatwerk bieden voor deze specifieke doelgroep. Extreme woonnood is helaas een spiraal die enkel dankzij de inzet van vele schakels en betrokken partners te doorbreken is. Hier geldt dus zeker het principe dat voorkomen beter is dan genezen.”

De voorbije maanden onderzocht het stadsbestuur verschillende panden op hun geschiktheid als doorgangswoning. Die doorlichting wordt momenteel afgerond. Met het Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg kent het project een sterke partner met ervaring. “Het SVK is een belangrijk aanspreekpunt voor kwetsbare personen in woonnood. Door hen in dit project te betrekken, bouwen de bewoners een vertrouwensrelatie op die hen de nodige stabiliteit biedt op weg naar een duurzame woonsituatie”, aldus Venken.