Hasselt plant slimme verkeerslichten te plaatsen op Slachthuiskaai Lien Vande Kerkhof

25 november 2019

12u33 0 Hasselt Slimme verkeerslichten moeten weldra een betere passage voor hulpdiensten voorzien en tot een vlotte verkeersstroom van en naar de Quartier Bleu-parking leiden. De stad Hasselt plant slimme verkeerslichten te plaatsen op de Slachthuiskaai.

Het is de eerste keer dat de stad zelf het heft in handen neemt. De andere verkeerslichten op het Hasselts grondgebied zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer. In de aanloop van de opening van de Quartier Bleu in 2020 wil de stad de verkeersstromen op de Slachthuiskaai in goede banen leiden.

Voorrangsregeling

Twee van de drie verkeerslichten komen op de kruising van de Slachthuiskaai met de ventweg van de Singel. Een derde verkeerslicht komt bij de uitrit van politie en brandweer aan de Slachthuiskaai langs het Albertkanaal. Op elke plek geldt een voorrangsregeling voor hulpdiensten, politie en brandweer die op campus H verzameld zijn. Zodra de hulpdiensten uitrukken maken de slimme lichten de weg letterlijk vrij.

Veiliger fietsen

Verder zal de sturing van de lichten gekoppeld worden aan de slagbomen van de ondergrondse parkeergarages. Zo regelen slimme verkeerslichten dat wanneer er plots veel wagens uit een parkeergarage komen, de doorstroming richting Singel voorrang krijgt, en andersom. Ook fietsers zouden dankzij de lichter veiliger en duidelijker moeten kunnen oversteken.