Hasselt organiseert netwerkevent tegen schooluitval Lien Vande Kerkhof

11 november 2019

09u30 0 Hasselt In Hasselt verlaat 15.2% de schoolbanken zonder diploma. “Alarmerend”, vindt schepen van Onderwijs, Habib El Ouakili. “Het is vijf voor twaalf, ik trek aan de alarmbel en ben blij dat we met “Ik maak werk van mijn toekomst” de krachten gaan bundelen om jongeren een sterk netwerk te bieden.”

Dinsdag 12 november verzamelen allerhande professionals die werken met jongeren op de Campus van UHasselt in de Oude Gevangenis. Op het programma staan allerhande workshops door onder andere het CLB en de VDAB. Maar evenzeer kunnen professionals ook deelnemen aan sessies rond verbindende communicatie. Hoofddoel van dit event is een antwoord vormen op de vraag: ‘Hoe ga ik aan de slag met jongeren die uitstromen uit het onderwijs?’

“It takes a village to raise a child”

“Geen diploma behalen wordt nog te vaak gezien als een persoonlijk falen, maar It takes a village to raise a child. Het wordt zo onderhanden mijn leuze als schepen, maar het klopt ook gewoon. Als we deze jongeren kansen willen geven, een toekomstperspectief dan hebben ze nood aan een sterk netwerk. Tussen de workshops heen hebben de professionals ook de kans om elkaar te leren kennen. Het werkveld rond jongerenbegeleiding is immers heel breed én het is dus een enorme surplus om van elkaar te weten wat de sterktes zijn”

De studiedag is beschikbaar voor iedereen die bezig is met het begeleiden van jongeren: leerlingbegeleiders, jeugdwerkers, leerkrachten, personen uit de jeugdhulp… De dag start om 09u30 en eindigt rond 15u30. Het volledige programma vindt u op http://www.ikmaakwerkvanmijntoekomst.be/.