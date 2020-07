Hasselt opent eind dit jaar dagcentrum voor jongdementerenden: “Uniek in Limburg” Emily Nees

03 juli 2020

16u16

Bron: Stad Hasselt 0 Hasselt Het stadsbestuur van Hasselt heeft groen licht gegeven om een dagopvang voor personen met jongdementie te openen. “Als alles volgens plan verloopt, kan deze dagopvang eind dit jaar worden opgestart”, klinkt het.

Eind dit jaar mogen we een dagcentrum voor personen met jongdementie verwachten in Hasselt, waar in 2018 ruim 1.700 jongdementerenden woonden. De huurovereenkomst voor het uitbouwen van de dagopvang is alvast goedgekeurd. Nu is het aan Ferm Thuiszorg om een erkenningsaanvraag in te dienen. De vzw zal zelf instaan voor de organisatie in een appartement van de Stad Hasselt.

“Als alles volgens plan verloopt, kan deze dagopvang eind dit jaar worden opgestart”, laat schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA) weten. “De dagopvang zal in het bijzonder aandacht besteden aan personen met jongdementie. Dat is uniek in Limburg. Er zijn wel verschillende centra voor dagopvang in onze provincie, maar geen enkele richt zich specifiek op deze doelgroep. We ijveren er dan ook naar om van Hasselt een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijke stad te maken.”

Kleinschalig

“Het zal gaan om een kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving, waar de zorgbehoevenden kunnen genieten van een zinvolle dagbesteding, deugddoende babbels en een luisterend oor”, vult vzw Ferm Thuiszorg aan. “We geven zo ook ademruimte aan de mantelzorgers die hiermee wat ontlast wordt. De mantelzorger kan er even tussenuit of werk en zorg beter combineren, goed wetende dat de persoon met jongdementie in professionele handen is.”

“Er zal ook kennis worden uitgewisseld met het Expertisecentrum Dementie en woonzorgcentrum HogeVijf. Met ons dienstverleningsaanbod vanuit HogeVijf en de samenwerking met externe partners streven we in onze stad naar een zorgcontinuüm. Deze schakel ontbrak nog en kan dus toegevoegd worden binnen de zorgketting”, besluit schepen Jans.