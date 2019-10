Hasselt onthaalt internationaal projectorkest Anima Eterna Brugge met topbariton Thomas Bauer Dirk Selis

31 oktober 2019

10u04 0 Hasselt Op 3 november is het internationaal gerenommeerde projectorkest Anima Eterna Brugge te gast in het Cultureel Centrum van Hasselt. Onder leiding van Jos Van Immerseel treedt het op met de Duitse topbariton Thomas Bauer. Een toevallige ontmoeting tussen Jos en Thomas, jaren geleden in Saintes (Frankrijk), zette de toon voor een hechte samenwerking én een intense vriendschap. “Optreden in België, is net als thuiskomen”, aldus de zanger.

Jos en Thomas ontmoetten elkaar 15 jaar geleden op een festival in Saintes. De organisator destijds wilde een last-minute concert inplannen, en keek daarvoor naar artiesten die toevallig al enkele dagen voor de start van het festival in de stad waren neergestreken. Zo vond hij Jos (als pianist) en Thomas: een combinatie die bleek te werken. “Ik denk dat Jos graag liederen begeleidt, maar niet zo van zangers houdt”, zegt Thomas Bauer. “Zangers zijn gecompliceerde mensen, weet je. Ik ben, euh…, enigszins normaal (lacht hartelijk). Daarbij delen Jos en ik veel, niet alleen op artistiek niveau, maar ook persoonlijk. We hebben niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. En dat helpt.”

Spontane drink

In samenwerking met het orkest Anima Eterna Brugge is het al niet veel anders. “Bij muziek is het nét zoals bij sport: zelfs al zet je de beste spelers samen, zonder teamspirit bereik je niets”, aldus Bauer. “Met Anima verloopt de samenwerking spontaan en is die teamspirit sterk aanwezig. Bovendien delen we dezelfde missie: muziek brengen op historische instrumenten, op een manier waarop het de componist zelf in de oren moet geklonken hebben. Daardoor ervaar ik een grote vrijheid op het podium.” Thomas kent dan ook alle muzikanten persoonlijk. “Een optreden wordt steevast gevolgd door een spontane drink. De persoonlijke relaties die zo gesmeed worden, maken het samenwerken met Anima ook zo bijzonder. Het heeft absoluut zijn weerslag op wat er op het podium gebeurt. Toch is dat in de muziekwereld niet altijd vanzelfsprekend: vaak is muziek maken gewoon daily business: dan gaat het erom ‘je ding te doen’, hopen dat het goed is, je loon opstrijken en naar huis gaan.”

Zeldzaam programma

Over de muziek die zondag op het programma staat is Thomas bijzonder lovend. “De liederen van Mahler die we brengen, zijn van de meest emotioneel rakende liederen die ooit zijn geschreven. Echt gewoon subliem. Verder zit het programma bijzonder goed in elkaar, met liederen van Wolf (begeleid door piano), meer symfonische muziek van Mahler en dan de eerste symfonie van Brahms, dat opnieuw een heel emotioneel en schitterende werk is. Ik vertelde aan mijn vrouw dat ik zo blij ben zo een bijzonder programma te mogen zingen. Het is echt zeldzaam, weet je, een programma te mogen opvoeren dat écht goed in elkaar steekt.”