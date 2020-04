Hasselt ondersteunt lokale handelaars met online platform Emelie Wojcik

08u03 0 Hasselt Aangezien de coronacrisis de Hasseltse handelaars niet onberoerd laat, lanceert Stad Hasselt de webpagina Aangezien de coronacrisis de Hasseltse handelaars niet onberoerd laat, lanceert Stad Hasselt de webpagina www.shopinhasselt.be . Het online platform geeft een overzicht van alle lokale handelaars waar voorlopig enkel online gewinkeld kan worden. Op die manier wil het stadsbestuur Hasselaren aanzetten om ook in deze bijzondere tijden lokale producten te kopen.

“De coronacrisis hakt er stevig in bij handelaars”, zegt schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA). “Daarom wordt er meer dan ooit opgeroepen om lokaal te shoppen. De webpagina moet Hasselaren de weg wijzen naar onze lokale handelaars. Zo krijgen zij de nodige ondersteuning.”

Volgens de schepen verdienen de Hasseltse handelaars in deze moeilijke tijden alle lof. “Heel wat Hasseltse handelaars hebben al een webshop die wel de klok rond open is. Andere handelaars die nog niet online actief waren, zijn sinds de invoering van de coronamaatregelen dan weer gestart met online verkoop via Instagram of Facebook. Sommigen hebben zelfs op een paar weken tijd een webshop gelanceerd.”

Lokaal online shoppen

“Als stadbestuur vinden we het belangrijk om ook ons steentje bij te dragen. Onze webpagina moet dan ook lokaal online shoppen in Hasselt promoten en stimuleren. Uiteraard is de volksgezondheid op dit moment prioriteit nummer één. Maar we willen de mensen bewust maken van het belang van het voortbestaan van een sterke lokale handel en horeca. Een stad zonder handel en horeca is immers een dode stad”, besluit schepen Dehollogne.

Bezoek www.shopinhasselt.be voor een volledig overzicht van alle Hasseltse horeca- en handelszaken waar je momenteel online kan shoppen.

