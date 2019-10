Hasselt maakt zich op voor winterpret Lien Vande Kerkhof

14 oktober 2019

14u32 0 Hasselt Hasselt maakt zich op voor de winter met drie shoppingweekends en het tot een traditie uitgegroeide Winterland. Dat er op verschillende plaatsen in de stad wordt gewerkt zal volgens schepen van Economie en Toerisme Rik Dehollogne de pret niet bederven. “De binnenstad wordt tijdens de winterperiode extra aantrekkelijk gemaakt en de hinder wordt tot een minimum beperkt”, aldus de schepen.

Tijdens de drie shoppingweekends van 14, 21 en 29 december zijn de winkels in de binnenstad ook op zondag open van 13 tot 19 uur. Het populaire Winterland Hasselt start op vrijdag 22 november uit de startblokken voor zes weken winterplezier. “De grootste winterhappening van Limburg, vorig jaar goed voor meer dan 650.000 bezoekers, zet tijdens de komende editie voluit in op de ultieme en actieve kerstbeleving die mensen samenbrengt en verbindt”, vertelt Maurice Schoenmaeckers van de organisatie. De klemtoon ligt steeds nadrukkelijker op ‘actieve beleving’ en ‘doe-activiteiten. Zo komt er wegens groot succes en massale belangstelling een 2de editie van de ‘Winterland-date’, maar de formule wordt geoptimaliseerd en daardoor aantrekkelijker voor vrijgezellen die zoeken naar een nieuwe partner of gewoon een fijne vriendschap.”

Tien bonnen op winterland = korting in de binnenstad

Naast pret op de ijspiste en het reuzenrad is het ook weer uitkijken de Blijde Intrede van de kerstman. “Antwerpen heeft de Sint, Hasselt claimt de kerstman en dat vieren we op zaterdag 7 december”, vervolgt Schoenmaeckers. “Zijn intocht luidt de gezelligste, en voor handelaars ook één van de belangrijkste periodes van het jaar in. De kerstman resideert vanaf 7 december tot het einde van het jaar in zijn huis op Winterland Hasselt, waar hij duizenden bezoekers ontvangt.” Nieuw dit jaar is de actie tussen Winterland en de Hasseltse Horeca: vij aankoop van 10 bonnen op Winterland, ontvang je een bon van een deelnemende horecazaak in de binnenstad. Met die bon krijg je een gratis drankje, een korting… De deelnemende horecazaak bepaalt zelf welke actie hij/zij doet.