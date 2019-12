Hasselt lokt bezoekers met gratis bussen en versnaperingen Emelie Wojcik

16u02 0 Hasselt Stad Hasselt wil haar bezoekers tijdens de eindejaarsperiode in de watten leggen. Hiervoor lanceert de stad de mobiliteitscampagne ‘Vlot naar Hasselt’. Het initiatief moet ervoor zorgen dat bezoekers ondanks de vele werken toch vlot hun weg naar de binnenstad vinden. Daarnaast heeft het stadsbestuur een charmeoffensief uitgewerkt dat de infrastructuur- en wegenwerken binnen de grote ring moet doen vergeten.

De mobiliteitscampagne en gelijknamige website ‘vlotnaarhasselt.be' vormt een handig overzicht van alle mogelijke manieren waarop bezoekers de binnenstad van Hasselt ondanks de vele werken kunnen bereiken. De website moet vooral tijdens de koopweekends van 14-15, 21-22, 28-29 december 2019 en 4-5 januari 2020 de stad bereikbaar maken. “We hebben deze campagne gelanceerd omdat we ervoor willen zorgen dat bezoekers ondanks de vele werken van hun bezoek aan Hasselt kunnen genieten", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “We willen het misverstand de wereld uitwerken dat Hasselt tijdens de feestdagen niet bereikbaar zou zijn. Dat is uiteraard wel het geval.”

De website spoort automobilisten aan om hun wagen op een van de vijf randparkings te laten staan en een gratis pendelbus naar het centrum te nemen. Ook een live weergave van het aantal vrije parkeerplaatsen op de achttien parkings in de binnenstad moet zorgen voor een vlotte doorstroming in de binnenstad. Bovendien wordt het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen aangemoedigd op de website. Net als de pendelbussen zijn de H-bussen tijdens de koopweekend namelijk kosteloos, al moeten bezoekers wel 0,15 eurocent pet rit aan hun gsm-operator betalen. Daarnaast voorziet de stad zowel in de week als in de weekends fietsenstallingen met toezicht aan het Groenplein en Capucienenplein. Treinreizigers kunnen de binnenstad dan weer bereiken met de gratis centrum- of boulevardpendel.

Kerstmuziek en speculaas

Het mobiliteitsplan zet ook in op de beleving van de bezoekers. Zo krijgen automobilisten die hun wagen op de randparkings parkeren een warm welkom met onder andere Hasseltse speculaas, warme chocomelk en verrassende animatie. In de versierde pendelbussen die de bezoekers van de randparkings naar het centrum moeten brengen, zal dan weer sfeervolle kerstmuziek weerklinken. Ook fietsers worden bij aankomst aan de bewaakte fietsenstallingen getrakteerd met een gratis kom warme soep. Op die manier wil het stadsbestuur iedereen die op alternatieve wijze de binnenstad probeert te bereiken, belonen.

Bovendien wordt het ook makkelijker om te voet kerstinkopen te doen in de binnenstad. Zo zal er opnieuw een tijdelijke asfaltlaag aangebracht worden op de Grote Markt. Hierdoor kunnen bezoekers weer vlot de Koning Albertstraat en de Hoogstraat bereiken.

Naast praktische tips geeft de website van Vlot naar Hasselt ook meer informatie over de evenementen die tijdens de feestdagen in Hasselt zullen plaatsvinden. Bovendien geeft de pagina de bezoekers een inkijk in de toekomstplannen van de stad om op die manier het doel van de werken duidelijk te maken.