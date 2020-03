Hasselt levert broeikasbomen en bloemenzaad aan huis om te tuinieren tijdens de lockdown Emelie Wojcik

30 maart 2020

17u13 1 Hasselt Hasselaren kunnen jaarlijks een gratis broeikasboom of bloemenzaad afhalen in de centrale werkplaatsen. Maar door de coronacrisis is dat momenteel niet mogelijk. Als alternatief worden de bomen en het zaad vanaf woensdag 1 april 2020 aan huis geleverd.

De gratis broeikasbomen en -planten moeten Hasselt jaarlijks een beetje groener maken om klimaatopwarming af te remmen. “In totaal bestelden al 6.243 Hasselaren een broeikasboom of -plant”, vertelt schepen van Groen Joost Venken (RoodGroen+). “Maar door de coronacrisis waren we genoodzaakt om onze bedeeldag te schrappen. Nu de maatregelen verlengd zijn en het plantseizoen half april eindigt, dringt een alternatieve oplossing zich op. Daarom gaan we alle bomen, struiken, planten en bloemenzaad vanaf 1 april aan huis bedelen. Op die manier moeten de Hasselaren hun woonst niet verlaten en kan al het groen nog tijdig worden geplant.”

“Onze arbeiders zullen de bestellingen aan de klinken van de voordeuren hangen, aanbellen en vertrekken. Er wordt niet gewacht tot een bewoner al dan niet de deur opent. De zakjes bloemenzaad steken ze dan weer in de brievenbussen. Ten laatste op vrijdag 3 april 2020 verwachten we dat alles bedeeld is.”