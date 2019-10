Hasselt krijgt in 2020 vierde studententoren naast de Demer: Stad Hasselt wil meer kotstudenten en minder autostudenten Dirk Selis

03 oktober 2019

10u11 1 Hasselt De Hasseltse studententorens Kaperkot X, Y en Z in CampUSpark krijgen in de tweede helft van 2020 een vierde broertje erbij, vlak bij de Demer. “Meer en meer studenten zullen in de toekomst in Hasselt op kot gaan", zegt schepen voor Woonontwikkeling Marc Schepers (sp.a), die de plannen van de projectontwikkelaars Kolmont en Upgrade Estate toejuicht.

Het nieuwe academiejaar is pas van start gegaan, wat wil zeggen dat 258 studenten teruggekeerd zijn naar hun vertrouwde stekje in één van de drie Kaperkoten in het Hasseltse CampUSpark. Ontwikkelaar Kolmont bouwde er de voorbije jaren een gloednieuwe studentencampus met in totaal 258 kwalitatieve studentenkamers.

Kot boven auto

“De bestaande studententorens zijn een succes”, zegt Hasselts schepen voor Ruimtelijke Ordening Marc Schepers. “Ze zijn betaalbaar en aantrekkelijk in infrastructuur en beheer. Dergelijke faciliteiten zetten studenten aan om eerder de keuze te maken voor een kot, boven de auto. Hier wordt bewezen dat ‘op kot gaan’ aantrekkelijk te maken, voor een deel een antwoord is op de studenten-automobiliteit. Dat aantrekkelijk maken, ligt niet enkel in het kotleven, maar ook in het stadsleven. Ook daar werken we meer en meer aan. Hasselt studentenstad is één van de speerpunten in ons beleid. We omarmen daarom ook de groei-ambities bij de universiteit en de hogescholen. Ik denk dat in de toekomst dan ook meer studenten op kot zullen gaan.”

Om het leven van de studenten op CampusPark naar een nog hoger niveau te tillen, heeft de Kolmont de campus inmiddels verkocht aan Upgrade Estate, marktleider in het beheer van studentenhuisvesting in België. Upgrade Estate wordt zo de nieuwe eigenaar van de campus en neemt het volledige operationele én sociale beheer van de site in handen.

Nieuwe kotbaas met bouwplannen

Ontwikkelaar Upgrade Estate is al actief in andere studentensteden zoals Brugge, Antwerpen, Gent, Brussel, Bergen en Kortrijk. Met het beheer van de drie Kaperkoten zet de bouwheer en beheerder nu in op Hasselt.

“Studentenstad Hasselt floreert als nooit tevoren, ze hebben flink geïnvesteerd in het onderwijsaanbod en het aantal studenten dat de Hasseltse aula’s verslijt, is de laatste jaren fors gestegen. De Limburgse hoofdstad stond op ons verlanglijstje, omdat het een toekomstgerichte stad is, waar veel talent en creativiteit aanwezig is. De bouw van de vierde toren is momenteel nog in ontwerpfase. Wij mikken op de tweede helft van 2020 om met de bouw te starten, vlak naast de Demer. Hoeveel studenten er gaan kunnen wonen en hoe de toren er gaat uitzien, daar zijn we nu nog niet uit”, zegt Koenraad Belsack van Upgrade Estate.

Rooftopterras

Tegen januari 2020 zal de Upkot-transformatie zichtbaar worden, dankzij onder andere een hippe look and feel en een upcycling design. Welke nieuwe voorzieningen de transformatie precies met zich meebrengt, staat nog niet vast, maar de mogelijkheden zijn alvast ruim: van een tuin met barbecue corner, van kotkippen tot een gedeeld rooftopterras.