Hasselt krijgt extra stukje groen ter grootte van 37 voetbalvelden Emelie Wojcik

23 april 2020

17u52 0 Hasselt In het Hasseltse Kuringen moet het recreatief groengebied Prinsbeemden uitgroeien tot stedelijk domein met de allure van Domein Kiewit. Momenteel bezit de stad het Prinsenhof en enkele omliggende percelen. De aankoop van het aanpalende groengebied moet Prinsbeemden even groot maken als het volledige grondgebied binnen de Hasseltse Kleine Ring. Dat is een oppervlakte van maar liefst 37 voetbalvelden.

Prinsbeemden zal een totale oppervlakte van 25 hectare bestrijken. Het aanpalende private groengebied aan Prinsenhof kost de stad 572.000 euro. “Een aantrekkelijke prijs, als je bedenkt wat we de omwonenden daarvoor in ruil kunnen aanbieden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers (RoodGroen+).

In het nieuwe park zullen natuur en recreatie verenigd worden. “Het overgrote deel gaan we op natuurlijke wijze beheren, bij voorkeur via grote grazers zoals konikpaarden of gallowayrunderen”, zegt Joost Venken, schepen van Parken en Groen in Hasselt. “Het gebied kent een enorme biodiversiteit aan prachtige bloemen en planten. Die moeten we behouden en versterken. Rondom het hart van het gebied voorzien we wandelpaden, mogelijk gecombineerd met een Finse piste. Die paden willen we linken aan de loop van de Demer die met mooie meanders door het gebied kronkelt. We zetten hierbij voluit in op belevingselementen zoals avontuurlijke knuppelpaden en kijkhutten.”

Fietspad

Naast wandelpaden, zal doorheen Prinsbeemden ook een fietspad lopen dat de verbinding tussen de Elfde-Liniestraat en Herkenrode maakt. De kostprijs van dat fietspad wordt geschat op 375.000 euro. “We streven ernaar om de aanleg hiervan binnen de twee jaar rond te krijgen”, zegt Schepers. “Dankzij het fietspad ontstaat er een vlotte en veilig fietsverbinding tussen Kuringen Heide naar Kuringen-centrum. Verder laat het nieuwe fietspad het toe om de verkeersveiligheid en doorstroming in de Diepstraat in Kuringen-centrum te verbeteren. Om dat te realiseren, ontweven we er het fietsverkeer, richten we de Diepstraat opnieuw in en plaatsen we ANPR-camera’s voor snelheids- en tonnagecontroles.”

Aan de Crutzenstraat wordt normaal gezien binnenkort een tiental woonhuizen gebouwd. Schepers: “Er loopt een vergunningsproces voor die bouwontwikkeling. Als onderdeel van de nieuwe verordeningen voor bouwprojecten in Hasselt, eisen we dat er minstens 25 vierkante meter groen per wooneenheid wordt voorzien. Prinsbeemden garandeert de aanwezigheid van het nodige groen als compensatie voor de geplande woningbouw.” Van de Oude Spoorbaan langs de Crutzenstraat tot aan de nieuwe woonontwikkeling wordt bovendien een nieuw tweerichtingsfietspad aangelegd, dat in de Prinsbeemden zal aansluiten op het nieuwe fietspad.