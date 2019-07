Hasselt krijgt eigen daklozenvoetbalploeg: “Thomas Buffel of Stijn Vreven als gelegenheidstrainer? Wie weet...” Dirk Selis

12 juli 2019

17u13 0 Hasselt Het ziet er naar uit dat Hasselt vanaf september een elftal in de Belgian Homeless Cup (BHC) heeft voetballen. De BHC is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Door de kracht van voetbal in te zetten wordt een re-integratieproces opgestart.

“Er zijn inderdaad plannen om tegen september een team aan de aftrap te hebben”, zegt politicus Philippe De Hollogne (Open Vld). “Ik vind dat een maatschappelijk relevant project. Knap dat we als stad Hasselt daar onze schouders onder zetten. In Genk bestaat dat al en de ploeg heeft daar veel bijval. In Limburg bestaat er maar een ploeg en dat is te weinig. In de meeste andere provincies zijn er dat veel meer. Het zou een goede zaak zijn voor de dak of thuislozen in Hasselt die willen, dat ze kunnen voetballen en trainen. Dat geeft hun structuur en een dagindeling. Het is zelfs bewezen dat daklozen die meespeelden sneller huisvesting en werk vonden. In een ploeg moet je leren afspraken maken, coachen. We zijn nog op zoek naar voetbalschoenen en uitrustingen en een verdere omkadering. Zo zijn we ook nog op zoek naar een trainer. Het gaat maar om enkele wedstrijden en enkele trainingen. Ze moeten ook kunnen opkijken naar iemand. Veel bekende voetballers linken zich aan de Homeless Cup (een competitie tussen daklozen). Een proftrainer als gelegenheidstrainer zou top zijn, er lopen er toch wat proftrainers rond in Limburg, dacht ik. Misschien kan ik door mijn contacten wel eens polsen. Dat moet lukken. Thomas Buffel of Stijn Vreven? Die heb ik dat nog niet gevraagd. Maar, wie weet...”, lacht De Hollogne.

RC Hades

Verdiana Palombo, drijvende kracht achter het Hasseltse Homeless Team verhaal en Opbouwwerker bij RIMO samenlevingsopbouw Limburg vzw, gelooft enorm in het project. “De methodiek van voetbal om kwetsbare mensen (dak- en thuislozen in Hasselt) te activeren naar een betere toekomst is de laatste jaren bewezen en geen rocket science. Voetbal is niet het doel op zich, maar een middel om de doelgroep te versterken en op termijn de drempel naar hulpverlening te verlagen. Het voetbalveld van RC Hades in Hasselt zal als vindplaats functioneren voor hulpverleners om outreachend te werken. Deze setting is bepalend, positief en verlaagt de drempel voor onze voetballers om hulp te vragen en er effectief iets mee te doen. Dat is het verhaal achter de rollende bal”, vertelt Palombo.

De kracht van voetbal

“Door de kracht van voetbal in te zetten starten we een re-integratieproces op. We brengen kwetsbare mensen terug in contact met de samenleving in de brede zin van het woord: terug een sociaal netwerk krijgen, ergens thuis horen, vrijwilliger worden, voeling krijgen met de buurt, (terug) geloven in de eigen kracht, interesse in een opleiding tot tewerkstelling. Met andere woorden, we verbeteren via dit dynamische project de levensomstandigheden van dak- en thuislozen in Hasselt. Dankzij de sociale partners: CAW Limburg, CAD Limburg, Dienst Wijkopbouw en de Sociale Dienst van Groep Hasselt en een sportieve partner: RC Hades in Hasselt werken we hard aan de opstart van dit sportieve sociale project”, besluit Palombo. In september zouden de eerste trainingen van start gaan.