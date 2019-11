Hasselt krijgt 60.000 euro van Vlaanderen voor herbestemming Willemskwartier Lien Vande Kerkhof

16 november 2019

21u52 1 Hasselt Vlaams Minister Bart Somers heeft zopas 60.000 euro toegekend aan het stadsbestuur van Hasselt voor het stadsvernieuwingsproject rond het Willemskwartier. Met deze ondersteuning kan de stad een voorstudie laten uitvoeren rond een mogelijke herbestemming van twee leegstaande administratieve gebouwen in het stadscentrum.

“De herbestemming van de 2 administratieve gebouwen past in een groter project rond het Willemskwartier, meer bepaald het stadsdeel tussen de beide voormalige administratieve centra tot en met de tuin van de ambtswoning van de gouverneur”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers. “ Binnen dit project willen we wonen in het stadscentrum toegankelijker maken voor jonge gezinnen met kinderen, met de integratie van een nieuwe parkzone en een groene loopverbinding tussen de Groene Boulevard en het Groenplein. Daarbij willen we een nieuwe dynamiek in de stadsdeel brengen door er functies een plek te geven die beleving brengen.”

Pop-up

De Vlaamse overheid lanceerde begin dit jaar een oproep met betrekking tot stadsvernieuwing waarvoor Hasselt zich kandidaat stelde. Met het toegekende bedrag van 60.000 EUR krijgt de stad nu een stevige ruggensteun om haar innovatief stadsvernieuwingsproject verder uit te tekenen. Een onafhankelijke jury noemde het studieproject in Hasselt erg interessant omdat de stad een globale visie wil ontwikkelen rond de invulling van het stadscentrum om de levendigheid van het centrum verhogen. Vlaams Minister Bart Somers: “Ik wil steden helpen om vernieuwende projecten te realiseren, waar wonen, werken en vrije tijd hand in hand kunnen gaan. Projecten die een stad tegelijk een boost en een nieuwe aanblik geven.”

De twee administratieve centra in het Willemskwartier kwamen vrij naar aanleiding van de verhuis van stadsdiensten naar het nieuwe stadhuis. Momenteel krijgen de gebouwen invulling met pop-upfuncties: zo gebruikt jeugdhuis de Serre een deel van de ruimte om te overwinteren.

Herbestemming andere gebouwen

Momenteel lopen er gesprekken tussen Stad Hasselt en de federale facilitaire instanties met het oog op de verwerving en uiteindelijk herbestemming van nog een aantal bijkomende gebouwen in de projectzone: het gaat om het oude provinciehuis, de oude politierechtbank en drie oude herenwoningen in de Dr Willemsstraat. Op Vlaams niveau is in het kader van dit project, een dialoog lopende rond het open stellen van de een deel van de tuin bij de gouverneurswoning.