Hasselt komt binnen in top 5 van duurste huurprijzen in Vlaanderen Dirk Selis

12 september 2019

17u10 0 Hasselt De huurprijzen van appartementen in Hasselt zijn in de eerste zes maanden van dit jaar met meer dan 12 procent gestegen. Gemiddeld betaal je als huurder 752 euro per maand. Nieuwbouw katapulteert Hasselt zo in de top 5 van duurste huurprijzen in België. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) van België.

“Deze groei is wellicht voor een belangrijk deel te verklaren door de nieuwbouw van heel wat appartementen in de afgelopen jaren, in combinatie met het feit dat Hasselt een aantrekkelijke stad is”, nuanceert schepen van Wonen Marc Schepers. “De CIB-cijfers hebben bovendien hun bron in makelaarscontracten die vooral in de nieuwbouwsector actief zijn en daarmee vooral een aanbod hebben in het hogere segment. Voor de stad Hasselt is het belangrijk om de diversiteit in het huuraanbod te gaan voorzien en hiervoor in toekomstige ontwikkelingen meer appartementen te bouwen op maat van alleenstaanden, starters en jonge gezinnen. Hierin moeten we de betaalbaarheid haalbaar maken door in kleinere wooneenheden te investeren. Maar ook door mechanismes in te bouwen die deze woningen gericht naar de middenklasse en lagere segmenten brengen. We moeten daarenboven blijven waken over de woonkwaliteit in de oudere appartementen en de huurmarkt verruimen. Die is nu maar 30% van de woonmarkt in Hasselt”, besluit Schepers.