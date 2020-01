Hasselt klinkt op het nieuwe jaar met herbruikbare glazen EWH

06 januari 2020

12u05 0 Hasselt Naar jaarlijkse gewoonte klinkt het Hasseltse stadsbestuur ook dit jaar samen met haar inwoners op het nieuwe jaar. Opvallend: de Hasselaren heffen op 12 januari 2020 het herbruikbare champagneglas op de start van een sprankelend 2020.

Met de herbruikbare champagneglazen wil het Hasseltse stadsbestuur en Feestcomité de ecologische voetafdruk van de stad verkleinen. “We vragen aan alle feestvierders om hun glazen tijdens het evenement bij te houden zodat we ze terug kunnen vullen", klinkt het bij het Feestcomité. “Als het drankje op is, kunnen de glazen worden afgegeven bij de medewerkers achter de toog of aan de uitgangen. Op het einde van de receptie verzamelen we al de lege glazen.”

Nieuwe locatie

In tegenstelling tot andere jaren vindt de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet plaats op de Grote Markt van Hasselt. Hasselaren worden dit jaar namelijk verwelkomd op het Limburgplein, het plein tussen ‘t Scheep en de Kezerreme van 14 tot 16 uur. Toegang is gratis.