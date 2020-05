Hasselt kleurt alle kleuren van de regenboog tegen homo- en transfobie Emelie Wojcik

17 mei 2020

16u06 0 Hasselt Op zondag 17 mei wapperden in Hasselt heel wat regenboogvlaggen voor de Internationale dag tegen de Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Vooral het Borrelmanneke schittert dit jaar in een speciaal ontworpen regenboogtenue. Daarnaast neemt de stad nog enkele andere initiatieven om de gemeenschap te steunen.

Op IDAHOT wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. “Ook in Hasselt is er absoluut geen plaats voor discriminatie op basis van geaardheid en gender, hier moet iedereen zich veilig en thuis voelen”, stelt schepen van de Hasselaar Lies Jans. “Als provinciehoofdstad huizen en ondersteunen we daarom sinds jaar en dag het Regenbooghuis, een aanspreekpunt rond seksuele en genderdiversiteit. Verder hebben we, in samenwerking met verschillende partners uit de creatieve sector, een aantal ludieke acties op poten gezet.”

Borrelmanneke in regenboogtenue

De Hasseltse blikvanger op IDAHOT is zeker het Borrelmanneke. “Het beeldje krijgt voor de gelegenheid een extravagante regenboogoutfit aangemeten, ontworpen en vervaardigd door de Hasseltse modeontwerpster Kristien Follon”, zegt Jans. Het idee kwam oorspronkelijk van Roland Javornik, Hasselts kandidaat voor Mister Gay Belgium. “In navolging van Manneke Pis in Brussel, vond ik dat ook het Borrelmanneke een outfit verdiende die dit belangrijk thema mee onder de aandacht brengt”, vertelt hij. “Ik ben heel blij dat stad Hasselt en de Confrérie van de Hasseltse Jenever op dit voorstel zijn ingegaan.”

Fleurige initiatieven

Naast de regenboogvlaggen pakt de stad ook uit met andere initiatieven om IDAHOT ook in tijden van corona in de kijker te zetten. Zo pakte De Serre zaterdagavond uit met een online optreden van de Hasseltse dj Timmerman. Hij speelde met zijn dj-set in op het thema en werd voor de gelegenheid bijgestaan door diverse dansers en performers. De montage van Robin Stevens blijft beschikbaar op de Facebookpagina van De Serre. Verder pakt Bibliotheek Hasselt Limburg uit met een selectie LGBTQ-verhalen die beschikbaar zijn via de uitleenservice. Daarnaast blijft ook het audioverhaal ‘140 kilo liefde’ van Saskia de Coster, dat volledig in lijn ligt met het thema, raadpleegbaar.

Ook in het straatbeeld wil Hasselt zich solidair tonen. Zo kleuren ‘s avonds enkele gebouwen zoals het Oude Stadhuis en De Kezerreme in de vrolijke zevenkleur. Daarnaast tekende illustratrice Chrostin voor de stad Hasselt kleurplaten die Hasselaren ingekleurd aan hun raam kunnen hangen.

Hasselt pakte in het verleden ook al uit met opmerkelijke acties in het licht van IDAHOT. Zo werd er twee jaar geleden een regenboogpad aangelegd op de (momenteel iets minder) drukke Demerstraat.