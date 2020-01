Hasselt is de ‘Sociaalste Gemeente’ van 2019: “We zetten intensief in op vrijwilligerswerk” Emelie Wojcik

16 januari 2020

11u42 0 Hasselt Vrijwilligersorganisatie ‘Give a Day’ heeft Hasselt uitgeroepen tot ‘Sociaalste Gemeente' van 2019. Dat komt omdat de gemeente per duizend inwoners de meeste burgers aan het ‘vrijwilligen’ heeft gekregen via de website van de organisatie.

Met een gemiddelde van 9,9 vrijwilligers per duizend inwoners wist Hasselt de titel van ‘Sociaalste Gemeente’ te bemachtigen. In totaal meldden 769 Hasselaren zich aan bij ‘Give a Day’ om zich in te spannen voor anderen. “Van alle deelnemende gemeenten heeft Hasselt de meest innovatieve werking", zegt Bart Wolput, algemeen directeur van ‘Give a Day’. “De gemeente beschikt over een sterk digitale participatie, waarbij slimme matchers en loketbedienden geïnteresseerde vrijwilligers linken aan een organisatie. Dat alles op basis van hun interesses. Daardoor kreeg Hasselt een stuk meer vrijwilligers op de been dan haar opvolgers Brugge en Antwerpen.”

Flexibel ‘vrijwilligen’

“Hasselt wil groots zijn op mensenmaat, vandaar dat we intensief inzetten op de realisatie en stimulatie van vrijwilligerswerk", zegt Lies Jans, schepen van Zorg (N-VA). “Zo werken we met het platform van ‘Give a Day’ en onze lokale magazines en wijkkrantjes om vrijwilligerswerk aan de man te brengen. Momenteel bekijken we hoe we in 2020 de lijn kunnen doortrekken. Daarvoor spelen we met het idee om een platform te ontwikkelen waarmee we de Hasseltse studenten willen bereiken.”

Volgens de schepen speelt Hasselt in op nieuwe manieren om aan vrijwilligerswerk te doen en kan de gemeente daardoor zoveel geïnteresseerden aansporen. “Vroeger spendeerden mensen al hun vrije tijd aan één vereniging, harmonie of andere organisatie, maar dat is niet meer van deze tijd", aldus Jans. “Tegenwoordig hebben mensen een beperkt aantal vrije uren die ze graag vrijwillig willen inzetten voor organisaties die aansluiten bij hun interesses. Het is belangrijk de Hasselaar de kans te geven om op die flexibele manier vrijwilligerswerk te beleven.” Waar dan juist de interesses van de Hasselaar liggen? “Vooral huiswerkbegeleiding, natuurgerelateerde projecten en zorg voor senioren zijn erg in trek bij vrijwilligers uit Hasselt”, weet Wolput.

Blind Gedropt

In november 2019 lanceerde Frances Lefebure nog de actie ‘Blind Gedropt' in het kader van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’. De actie had als doel vrijwilligerswerk in Vlaanderen een duwtje in de rug te geven. Ook toen al bleek Hasselt een sociale gemeente te zijn. “Tijdens Blind Gedropt kwamen ongeveer 140 Hasselaren zich vrijwillig inspannen voor allerlei organisaties”, aldus Wolput. “Die hoeveelheid vrijwilligers verkrijg je normaal gezien pas op drie maanden tijd. Daardoor bleek toen al dat de editie in Hasselt een van de meest succesvolle edities was.”