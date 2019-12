Hasselt is bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen EWH

20 december 2019

11u16 0 Hasselt Tijdens de vijfde editie van de ‘Week van de Bij’ is Hasselt uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. De Limburgse provinciehoofdstad wist de titel te bemachtigen met behulp van ‘Bestuivers', een grootschalig project waarbij bijenvriendelijke planten over de hele stad verspreid werden.

De wedstrijd kadert in de ‘Groene Lente’ van de Vereniging voor Openbaar Groen, die de zoektocht naar de bijenvriendelijkste gemeente in opdracht van het Departement Omgeving uitvoert. Naast een eervolle titel, ontvangt Hasselt ook een geldprijs voor de aankoop van bijenvriendelijke planten.

De groendienst van de stad Hasselt wist de titel in de wacht te slepen met hun project ‘Bestuivers’. Daarbij zorgden ze voor de massale aanplanting van lindebomen, die belangrijke leveranciers voor nectar en stuifmeel zijn. Zo werden er honderd lindebomen aan het Cultureel Centrum aangeplant en nog eens honderd knotwilgen in de nieuwe wijk Ekkelgardent. Daarnaast werden diverse percelen langs de Grote Ring, invalswegen, pleintjes, parken en kerkhoven ingezaaid. Verder bouwde het stadsbestuur in samenwerking met de Hasseltse imkersbond een educatief project uit in het Domein Kiewit. Zo vinden er in de bijenhal van begin mei tot eind oktober op zon- en feestdagen geleide bezoeken plaats. Ook Natuurpunt droeg een steentje bij met de plaatsing van insectenhotels.

Bijenvriendelijk Vlaanderen

“Proficiat aan de stad Hasselt met de erkenning als bijenvriendelijkste gemeente van 2019", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het is geweldig om te zien dat zoveel gemeenten in Vlaanderen zich actief inzetten om de leefomgeving van zowel wilde bijen als honingbijen te verbeteren. Samen met hen wil ik de achteruitgang van de bijenpopulatie in Vlaanderen tegengaan. Bijen zijn namelijk van onschatbare waarde voor de biodiversiteit.”

Naast Hasselt, deden ook heel wat andere Limburgse gemeenten een inspanning voor de bijen. Zo eindigde Genk in de lijst met gemeenten die het vriendelijkst zijn voor bijen en kregen ook Beringen, Hamont-Achel en Sint-Truiden een eervolle vermelding.