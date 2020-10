Hasselt investeert in elektrische mobiliteit met 14 extra oplaadpalen dit najaar Giulia Latinne

16u36 1 Hasselt Maar liefst 34 laadpalen voor elektrische wagens telt Hasselt op dit moment, maar het stadsbestuur doet er daar tegen eind 2020 veertien bij. Daarbovenop worden de elektrische parkeerplaatsen in februari betalend om te voorkomen dat bestuurders een dag lang parkeren zonder te laden.

“Elektrisch autorijden maakt opgang, en dat merken we ook aan het stijgende gebruik van de publieke laadpalen in Hasselt”, zegt schepen van Mobiliteit Mark Schepers. “Om te voldoen aan de vraag van de Hasselaar, voorzien we daar veertien extra laadpalen die we verspreiden over de stad. Die zullen onder andere aan dichtbebouwde wijken komen waar weinig tot geen ruimte is voor privélaadpunten, zoals bijvoorbeeld in Runkst”, aldus Schepers.

Parkeermisbruik

Daarbovenop wil de stad haar beleid inzake elektrisch parkeren aanscherpen. “Momenteel kan je onbeperkt parkeren op parkeerplaatsen verbonden aan een elektrische laadpaal”, informeert Schepers. “Dat leidt soms tot misbruik, waarbij bestuurders een dag lang een parkeerplaats bezetten zonder te laden. Wij willen het parkeren zonder laden ontmoedigen en maken daarom vanaf februari de parkeerplaatsen betalend. Op die manier vinden de effectieve bestuurders van elektrische wagens gemakkelijker een laadpaal”, aldus Schepers. In de toekomst zal Stad Hasselt nog meer investeren in elektronische mobiliteit. Zo zal het stadsbestuur de taxisector aanmoedigen om over te schakelen naar elektrisch vervoer en zal voor elke laadpaal in Hasselt hetzelfde tarief gelden.